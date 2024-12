Ukraina: Były redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita” Grzegorz Gauden odznaczony „Za odwagę intelektualną”

Foto: Grzegorz Gauden

Grzegorz Gauden – były redaktor naczelny "Rzeczpospolitej" odznaczony we Lwowie

Grzegorz Gauden, który odznaczony został przez pismo społeczno-literackie „Ї” „Za odwagę intelektualną”, w latach 1975–1977 pełnił funkcję przewodniczącego komisji kultury zarządu wojewódzkiego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich w Poznaniu. Od września 1980 działał w „Solidarności”, był redaktorem naczelnym dziennika „Wiadomości Dnia”, a także „Obserwatora Wielkopolskiego”. Kierował również działem informacji w zarządzie regionu „S”. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowano go na okres od 13 grudnia 1981 do lipca 1982. Przetrzymywany był m.in. w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie w marcu 1982 brał udział w głodówce protestacyjnej. Po zwolnieniu współpracował z prasą podziemną.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zełenski przyznał odznaczenia światowym politykom, biznesmenom i artystom. Wśród wyróżnionych polscy ministrowie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o przyznaniu odznaczeń państwowych politykom, biznesmenom i artystom, w tym przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, dyrektorowi generalnemu firmy Baykar Halukowi Bayraktarowi, czy muzykom zespołu U2. Wśród wyróżnionych jest czterech Polaków.

Od sierpnia 1984 do 1993 przebywał na emigracji w Szwecji. W latach 1995–1990 był przewodniczącym Szwedzkiego Komitetu Poparcia Solidarności w Lund. Współpracował z sekcją polską BBC w Londynie oraz studiował na Uniwersytecie w Lund, na którym w 1989 ukończył ekonomię. Od 1989 zaczął publikować w prasie krajowej – m.in. we „Wprost”. W 1999 został prezesem zarządu spółki Presspublica, a w okresie od września 2004 do września 2006 był redaktorem naczelnym dziennika „Rzeczpospolita”. Od 2008 do 1 kwietnia 2016 był także dyrektorem Instytutu Książki. Objął funkcję wiceprezesa Izby Wydawców Prasy, a także Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Polska Książka” (w 2014 przemianowanego na SAiW Copyright Polska). W 2007 był jednym z inicjatorów reaktywowania konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość. Został także przewodniczącym Warszawskiego Klubu Wielkopolan EKA, nieformalnego stowarzyszenia Wielkopolan mieszkających w stolicy. Wszedł też w skład Komitetu Wspierania Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Jest członkiem polskiego PEN Clubu.

W 2019 roku Gauden opublikował książkę „Lwów – kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918" za którą w 2020 otrzymał Nagrodę Historyczną „Polityki”. W 2024 wydał książkę „Polska sprawa Dreyfusa. Kto próbował zabić prezydenta”.

W 2005 roku Grzegorz Gauden został wyróżniony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go natomiast Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.