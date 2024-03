Konferencja Tadeusz Czacki Model United Nations

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia



Jest to konferencja Model United Nations organizowana w pełni przez warszawską młodzież, a konkretnie uczniów liceum im. Tadeusza Czackiego. W wydarzeniu biorą udział osoby w wieku od 15 do 19 lat, podejmując dyskusje na tematy najważniejsze dla dzisiejszego świata. Tadeusz Czacki Model United Nations to świetna okazja do poznania rówieśników o podobnych zainteresowaniach. W ciągu kilku dni uczestnicy konferencji reprezentują kraje należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz starają się poprzez debatowanie znaleźć rozwiązania dla światowych problemów. Od uczestników wymaga się szczegółowej wiedzy dotyczącej uwarunkowań kulturowych, prawnych, sytuacji politycznej, rozwoju technologicznego oraz ekonomicznego reprezentowanego kraju.

Tematy podejmowane podczas naszej konferencji to m.in.: o Omówienie i ustalenie wytycznych dotyczących technologii kwantowych, środków transportu i wpływu sztucznej inteligencji na zmiany klimatyczne o Dyskusja nad problemem „brain drain” i związanym z nim międzynarodowym przepływem kapitału ludzkiego o Ograniczanie udziału dzieci w przestępczości zorganizowanej przy jednoczesnym zrównoważeniu środków bezpieczeństwa i gwarancji praw człowieka o Zbadanie problemu wzrostu konsumpcji kofeiny wśród młodzieży o Ocena i zajęcie się sytuacją mniejszości muzułmańskich w Azji Południowo-Wschodniej o Omówienie środków mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa granic, punktów kontroli i współpracy międzynarodowej o Zajęcie się problemem nielegalnego handlu dziką fauną i florą o Zapewnienie legalności i refundacji in vitro w państwach członkowskich o Ponowne zbadanie prawa międzynarodowego dotyczącego przestrzeni kosmicznej, z naciskiem na komercyjną eksploatację Księżyca i asteroid.

Czym jest konferencja Model United Nations?

Jest to inicjatywa uczniowska, gdzie uczniowie z całego kraju, ale też i za granicy debatują, reprezentując różne kraje, regiony, czy organizacje i współpracując z innymi delegatami, próbują swoich sił w szukaniu rozwiązań dotyczących problemów dotykających nasz świat. Delegaci mogą uczyć się o dyplomacji, stosunkach międzynarodowych i o samej Organizacji Narodów Zjednoczonych. MUN uczy uczestników takich umiejętności jak wystąpienia publiczne, debaty, „research”, pisanie przemówień, pracy zespołowej, czy przywództwa. Model ONZ ma na celu zaangażowanie uczniów i umożliwienie im głębszego zrozumienia aktualnych problemów świata.

Każdemu uczestnikowi debat przed rozpoczęciem konferencji przypisany jest kraj lub organizacja, oraz komitet, które wcześniej zamieścił w swojej liście wyborów. W każdym komitecie odbywają się dyskusje w grupach liczących od 10-30 osób, pod opieką przewodniczących tzw. chair. Delegaci analizują różne zagadnienia, następnie opracowują rozwiązanie i spisują rezolucję, która jest czytana na Zgromadzeniu Ogólnym. Każdy delegat musi pamiętać o przedstawianiu poglądów swojego kraju, a nie swoich własnych, dzięki temu rezolucja jest zgodna z polityką kraju reprezentowanego przez uczestnika.