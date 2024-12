Strategie ochrony rynku w obliczu globalnych wydarzeń – zapraszamy na webinar!

• Gospodarki o silnych zakłóceniach rynków (np. Chiny, Rosja) jako źródła nieuczciwej konkurencji na Jednolitym Rynku UE: Przykłady sektorów, praktyk i możliwych środków zaradczych.

• Unijna i krajowa polityka ochrony konkurencji i konsumentów: Substytut czy uzupełnienie środków ochrony rynku w odniesieniu do dumpingu?

III. Sesja pytań i odpowiedzi – część trzecia, godz. 14:20 – 15:00.

Ostatnia część webinaru to otwarta sesja Q&A, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań panelistom, co pozwoli na głębsze zrozumienie omawianych tematów i bezpośrednią wymianę opinii na najważniejsze kwestie.

Zapraszamy do zarejestrowania się na to ciekawe wydarzenie, które odbędzie się pod patronatem Dziennika Rzeczpospolita, portalu rp.pl, Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz Forum Dyskusyjnego Praktyków Prawa Konkurencji i Prawa Konsumenckiego. Dla uczestników, którzy nie będą mogli uczestniczyć osobiście a zarejestrują się na wydarzenie, przewidziany mailing z prezentacjami z wystąpień oraz linkiem do nagranej transmisji online.