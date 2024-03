Odchodząc z urzędu premier Mateusz Morawiecki zostawił Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze strukturą obejmującą 39 jednostek organizacyjnych. Donald Tusk ściął ją do 28 — tak wynika z zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podpisanego przez premiera. To jedna ze zmian mających na celu odchudzić budżet KPRM.

Czytaj więcej Komentarze Tomasz Krzyżak: Stworzone za rządów PiS-u instytucje muszą zostać zweryfikowane Rady nadzorcze i programowe wielu polskich instytucji państwowych traktowane są jako idealne miejsce dla „swoich”. Nieważne, czy kompetentnych w danej dziedzinie czy też nie.

Ile wynosi budżet Kancelarii Premiera na 2024 rok?

Wielkość tego budżetu za rządów PiS często była krytykowana przez opozycję. Zwracała ona uwagę na fakt, że w stosunku do pierwszych rządów Donalda Tuska poziom wydatków wzrósł kilkunastokrotnie. Np. w ustawie budżetowej na 2015 rok wydatki Kancelarii Premiera zaplanowano w wysokości 125,1 mln zł i był to najwyższy poziom w całym okresie rządów koalicji PO-PSL. Tymczasem w projekcie budżetu na 2024 rok, powstałym jeszcze przed wyborami do Sejmu, ekipa Morawieckiego zaplanowała budżet KPRM po raz pierwszy przekraczający psychologiczną barierę 2 mld zł.

Nowa koalicja z tego planu się nie wycofała. Budżet KPRM na ten rok to 2 mld 78 mln zł. Premier jednak chce szukać oszczędności. Szef KPRM Jan Grabiec mówi nam, że zmniejszanie liczby jednostek organizacyjnych w KPRM jest to o tyle łatwe, że dotąd ich struktura była dopasowana do kształtu frakcji rządu Zjednoczonej Prawicy. – W KPRM multiplikowano kompetencje z ministerstw, powodując powstanie czegoś na kształt „rządu bis”. Niektóre departamenty tworzono zaś tylko po to, by zaspokoić ambicje ministrów, który nie przypadł żaden resort – wylicza Grabiec.

Znika Rządowe Centrum Analiz, wraca departament ds. równości

Przykłady? W 2020 roku w KPRM powstał Departament Tożsamości Europejskiej, przemianowany później na Departament Praw Obywatelskich i Tożsamości Europejskiej, którego celem była obsługa Michała Wójcika z Suwerennej Polski, ministra bez teki w rządzie Morawieckiego. W nowej strukturze tego departamenty już nie ma, podobnie jak Rządowego Centrum Analiz (RCA), którym za czasów PiS kierowali kolejno Waldemar Paruch i Norbert Maliszewski. RCA było tworzone przez trzy departamenty: Analiz, Oceny Skutków Regulacji oraz Studiów Strategicznych. W nowej strukturze w ich miejsce powstał Departament Oceny Skutków Regulacji i Analiz. Zniknąć mają też m.in. sekretariaty wicepremierów.