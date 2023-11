Sąd oddalił zażalenie posła KO Michała Szczerby na decyzję lubelskiej prokuratury o umorzeniu postępowania karno-skarbowego po śmierci podejrzanego Andrzeja Izdebskiego, uznając, że nie był uprawniony, by je złożyć. Izdebski, handlarz respiratorami, uciekł z Polski, zanim usłyszał zarzuty, a w czerwcu 2022 r. zmarł w Tiranie w Albanii.

Reklama

Co m.in. z jego 9-milionowym długiem wobec fiskusa? Prokuratura chce zastosować konfiskatę rozszerzoną. – Postanowienie w sprawie umorzenia postępowania karnego wobec Andrzeja I. jest prawomocne. Wystąpiliśmy do sądu o zmianę roszczeń, wycofując się z grzywny, która jest orzekana w postanowieniu wobec osoby. Kiedy osoba ta nie żyje, jest to niemożliwe – mówi „Rz” prok. Andrzej Jeżyński, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

Prokuratura chce jednak sięgnąć po majątek zmarłego – nieruchomości, które odziedziczy w spadku rodzina biznesmena – żona i córka, oraz sądownie uzyskać orzeczenie przepadku na rzecz Skarbu Państwa mienia podejrzanego zabezpieczonego w śledztwie.

Poseł KO Michał Szczerba prawie dwa lata temu złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Izdebskiego – od tego rozpoczęło się śledztwo, w którym biznesmen miał usłyszeć zarzuty przestępstw karno-skarbowych na kwotę ponad 9 mln zł – bo wystawił faktury VAT 0 proc. (zamiast stawki 8 proc. dla wyrobów medycznych).