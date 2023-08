Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?;

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?;

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?.

W spotach, w których przedstawiano pytania, Prawo i Sprawiedliwość sugerowało, by na każde z nich odpowiedzieć "nie".



Aby referendum było wiążące musi wziąć w nim udział więc niż połowa uprawnionych do głosowania. Głosowanie odbędzie się w tych samych lokalach, w których wyborcy głosować będą w wyborach parlamentarnych. Osoba, która nie chce wziąć udziału w referendum, będzie musiała odmówić przyjęcia karty do głosowania w nim.



Opozycja wskazuje, że PiS porusza w referendum kwestie, które nie są obecnie przedmiotem sporu politycznego - żadna z najważniejszych partii politycznych nie postuluje podwyższenia wieku emerytalnego, nie wzywa do likwidacji bariery na granicy z Białorusią, do wyprzedaży majątku państwowego ani do przyjmowania nielegalnych imigrantów.