Rośnie napięcie na granicy z Białorusią

– Niech podziękują mnie i Białorusi za to, że zaprosiliśmy do siebie tych wojowników. (...) Bo w przeciwnym wypadku bez naszej wiedzy przeniknęliby do Warszawy i Rzeszowa i wlaliby tam naprawdę mocno – oznajmił. Dyktator uspokajał jednocześnie, że „nie dąży do wojny”.

Nie bagatelizować zagrożenia na granicy

Według Usowa wygląda na to, że Łukaszenko próbuje zmniejszać napięcie. – Czyżby zrozumiał, że swoimi głupimi żartami stworzył bardzo niebezpieczną sytuację, przede wszystkim dla siebie? Polska przerzuciła wojskowych na granicę i rozmieściła ciężki sprzęt. To jak wisząca na ścianie strzelba, może wystrzelić. Dlatego próbuje pewne rzeczy cofnąć, łagodzić. Ma już niewielkie pole manewru. Jedynie co mógłby zrobić, to wypuścić z więzienia Andrzeja Poczobuta, by pokazać, że nie chce wojny z Polską – twierdzi Usow.

Tomasz Siemoniak, były szef MON, nie wierzy, że piloci śmigłowców mogli nie zauważyć, że wlatują w polską przestrzeń powietrzną. – Tu nie ma przypadku. Oni są doskonale wyszkoleni, nikt takiego błędu by nie mógł popełnić, w obawie, że zostałby zestrzelony, dlatego uważam, że była to mimo wszystko prowokacja – ocenia Siemoniak. Uważa, że rząd przerzuca tysiące ludzi na granicę, ale nic z tego nie wynika dla naszego bezpieczeństwa. – Powinniśmy realnie tej granicy pilnować, a MON zajmuje się przygotowywaniem do wielkiej defilady w Warszawie i organizacji dziesiątek pikników. To nas kompromituje.

Także białoruski analityk uważa, że nie należy bagatelizować tych zdarzeń. Moskwa na wszelkie sposoby próbuje eskalować sytuację na granicy Białorusi z państwami UE. Po to, by jeszcze bardziej militarnie i politycznie uzależnić od siebie Mińsk. – Rosja będzie próbowała doprowadzić do otwartego konfliktu pomiędzy Białorusią i Zachodem. I wygląda na to, że Łukaszenko niewiele jest już w stanie zrobić. Jeżeli chodzi o kwestie wojskowe, ma już niewielką władzę na Białorusi – konkluduje.