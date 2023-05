Komu premier Morawiecki przyznał specjalne renty i emerytury?

Z roku na rok rośnie liczba świadczeniobiorców rent i emerytur specjalnych, które może nadawać premier rządu. W ubiegłym roku liczba przyznanych przez Mateusza Morawieckiego rent i emerytur na specjalnych zasadach osiągnęła poziom 180 (najwyższa to 5 tys. zł brutto, najniższa – 1 tys. zł brutto), rok wcześniej takich decyzji było 150, w 2020 r. – 39, a w 2019 r. – 82. W 2016 r. premier Beata Szydło przyznała 61 świadczeń od 300 zł do 5 tys. zł, a w 2017 r. – 44 renty (od 700 zł do 5 tys. zł). Co ważne, dodatkowa renta od premiera nie zmniejsza świadczeń otrzymywanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Skąd tak wysoka liczba wydanych przez premiera Morawieckiego decyzji w ubiegłym roku? Najwięcej świadczeń – podobnie jak rok wcześniej – przyznano rodzinom (dzieciom i współmałżonkom) lekarzy, pielęgniarek i pracowników medycznych, którzy zmarli na Covid-19 (okresowo do czasu ukończenia edukacji – w kwocie 2 tys. zł brutto), a także wdowom i dzieciom górników, którzy zginęli w ubiegłorocznych katastrofach w kopalniach Zofiówka i Pniówek Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zginęło w nich 26 górników (ciał siedmiu wciąż nie wydobyto – ich rodziny otrzymują jednak pełne wynagrodzenie górnika, tak jakby pracował na dole – osoby te nie zostały uznane za zmarłe, nadal są zaginione). Świadczenia przyznano 68 dzieciom i wdowom górniczym (w kwotach od 1,3 do 1,5 tys. zł brutto). Wszystkie świadczenia są na czas określony – dzieciom do czasu ukończenia szkoły, a 27 wdowom na trzy lata.

Znacznie wyższe kwoty świadczeń (dożywotnio) premier Morawiecki przyznał trzem byłym działaczom opozycji antykomunistycznej i kolejne trzy ich rodzinom (od 1 tys. do 4,5 tys. zł), 13 osobom zasłużonym m.in. dla kultury (od 1 tys. do 3,5 tys. zł). Kolejnych 36 świadczeń specjalnych szef rządu przyznał „z uwagi na trudną sytuację życiową będącą wynikiem szczególnych zdarzeń losowych” (od 1 tys. zł do 5 tys. zł brutto). Najprawdopodobniej w tej grupie są rodziny rolników z Przewodowa, którzy zginęli po uderzeniu zabłąkanego ukraińskiego pocisku S-300. Premier wydał również decyzję podwyższającą świadczenie do 3,5 tys. zł i drugą uzupełniającą (kwoty nie podano).

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie ujawnia nazwisk świadczeniobiorców ani uzasadnień przyznania świadczenia. „Świadczenie specjalne może być przyznane osobie legitymującej się wybitnymi, niepowtarzalnymi zasługami i osiągnięciami w jakiejś dziedzinie aktywności lub w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, ale jedynie o charakterze nadzwyczajnym” – wyjaśniał nam KPRM.