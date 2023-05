Populistyczna licytacja Morawieckiego i Ziobry. „To brudna polityka”

Ziobro żałuje, że nie ma kary śmierci

Głównym podejrzanym w sprawie jest ojczym Kamila 27-letni Dawid B. Zarzuty nieudzielenia pomocy usłyszała matka chłopca, 35-letnia Magdalena B., jej 45-letnia siostra Aneta J. oraz jej 61-letni mąż Wojciech J. Ojczym i matka ośmiolatka są w areszcie.

- Wydałem polecenie, aby doszło do niezwłocznej zmiany kwalifikacji prawnej czynu zarzuconego sprawcy tego ohydnego, okrutnego, zbrodniczego zachowania – mówił w poniedziałek prokurator generalny i minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro poinformował, że formalnie ojczym dziecka podejrzany jest o usiłowanie zabójstwa, ale teraz będzie odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem.

We wpisie w mediach społecznościowych poświęconym sprawie Ziobro stwierdził dodatkowo, że "nie ma też w Polsce adekwatnej kary za tę potworną zbrodnię". "Niestety, w Polsce mamy tylko dożywocie…" – napisał minister sprawiedliwości.

Polska ma problem z przemocą

- W Polsce brakuje całościowego systemu monitorowania przypadków krzywdzenia dzieci - uważa adwokat Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca komisji praw człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W rozmowie z Nadią Senkowską na pytanie, czy w Polsce działamy od tragedii do tragedii odpowiada:

- Niestety. Kiedy ona już się wydarzy, wszyscy apelują o zmianę systemu, ale potem niewiele się dzieje. Zresztą w naszym kraju mamy problem z przemocą nie tylko wobec dzieci, ale też z przemocą w ogóle, a w szczególności ze względu na płeć. Powstają co prawda różne akty prawne, których celem jest jej zwalczanie i zapobieganie jej, ale w praktyce odnoszą się one tylko do poszczególnych wycinków rzeczywistości. Rodzina wciąż postrzegana jest jako świętość i struktura, w którą się nie ingeruje. Pokutuje myślenie stereotypowe. Zdarza się nadal, że sądy nie wierzą moim klientkom – kobietom doświadczającym przemocy. Poza tym brakuje edukacji, a o tym, czym jest przemoc, jak ją rozpoznawać i na nią reagować, powinniśmy uczyć dzieci już od najmłodszych lat – mówi adwokat Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca komisji praw człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Morawiecki też za karą śmierci

- W tych okolicznościach, w których działamy powinniśmy zdecydowanie, podkreślam zdecydowanie wzmocnić zapisy Kodeksu karnego, które mówią o znęcaniu się, znęcaniu się nad dzieckiem, nad niewinnymi, po prostu nad drugim człowiekiem, a w szczególności o znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem. Polecam ministrowi sprawiedliwości bardzo pilne zajęcie się tym tematem od tej strony – premier Mateusz Morawiecki wygłosił te słowa dziś (środa).