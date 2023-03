„Nie ma lepszego dowodu na nieskazitelność Jana Pawła II, niż to, że media muszą posługiwać się dokumentami komunistycznych służb, by zaatakować jego dobre imię” - - napisał w piątek na Twitterze Antoni Macierewicz. Były szef MON udostępnił też swój cotygodniowy wideofelieton dla TV Trwam i Radia Maryja, w którym przekonywał, że „od kilku miesięcy w sposób szokujący jest prowadzony atak na św. Jana Pawła II”. - Gazety, które wychodzą w Polsce, media, które działają w Polsce, robią to brutalnie, nie mając żadnych podstaw merytorycznych - mówił wiceprezes PiS.

Reklama

Dzień później na słowa Macierewicza zareagował były prezydent, przerabiając jego wpis. „Nie ma lepszego dowodu na nieskazitelność Lecha Wałęsy, niż to, że media muszą posługiwać się dokumentami komunistycznych służb, by zaatakować jego dobre imię” - napisał, adresując swoje słowa do byłego ministra i nawiązując do oskarżeń o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa.

Po tym, jak w piątek historyk Sławomir Cenckiewicz poinformował o wygranym procesie z Wałęsą, były prezydent ocenił, że „w tym układzie sądowym w Polsce nie ma szansy wygrać żadnej sądowej sprawy”. „Mam nadzieję dożyć czasów, gdzie będzie to możliwe, a wszyscy odpowiedzą za te nikczemne, kłamliwe wyroki. Nie przyjmują niepodważalnych dokumentów i zeznań świadków” - napisał, stwierdzając, że „bracia Kaczyńscy, po wyrzuceniu ich z pracy w kancelarii prezydenckiej podjęli zemstę”, a Służba Bezpieczeństwa sfałszowała dokumentację go dotyczącą. Ocenił też, że „znienawidzony Kiszczak zachował się bardziej porządnie od braci Kaczyńskich”. „Oni pozbierali to i dopasowali resztę z całej dokumentacji IPN, i z tego powstały teczki Kiszczaka” - podkreślił.

„Hipokryzja tej władzy - są »teczki dobre i teczki złe« w zależności od tego, jakie ta władza wyznacza sobie cele i zadania” - zakończył swój wpis Wałęsa.



Reklama

W poniedziałek w TVN24 wyemitowany został dokument Marcina Gutowskiego „Franciszkańska 3”, w ramach serii reportaży „Bielmo”. Padła w nim teza, że św. Jan Paweł II, gdy był krakowskim metropolitą, wiedział o przypadkach molestowania seksualnego przez księży, ale ukrywał te informacje. Autor reportażu Marcin Gutowski rozmawiał ze znajomymi i ofiarami księży: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca - wszyscy trzej podlegali w latach 60. kardynałowi Wojtyle. „Dziennikarz dotarł też do ludzi, którzy o przestępstwach popełnianych przez duchownych osobiście Wojtyłę informowali, oraz do kościelnych dokumentów potwierdzających jego działania i zaniechania” - czytamy na stronach TVN24. Jednak zdaniem Antoniego Macierewicza autorzy reportażu „opierają się na materiałach komunistycznych służb specjalnych, które mają na celu niszczyć polskość, katolicyzm, chrześcijaństwo”.



Reportaż wywołał medialną burzę, a temat podchwycili politycy Prawa i Sprawiedliwości. Głosami przede wszystkim posłów PiS i PSL Sejm przyjął specjalną uchwalę w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Spot o papieżu nagrał też premier Mateusz Morawiecki. - Te ataki na papieża Polaka wpisują się w szerszy kontekst cywilizacyjny. Wychodzą bowiem ze środowisk, które w miejsce tradycji, kultury i normalności chcą zaaplikować nam rewolucję wywracającą do góry nogami dotychczasowe życie większości społeczeństwa - przekonywał premier w klipie.