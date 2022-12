Mariusz Walter urodził się we Lwowie w 1937 r. Studiował inżynierię sanitarną na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Karierę w mediach zaczął w 1960 r. od pracy w radio studenckim, a potem w Radiu Katowice i Telewizji Katowice.

Trzy lata później przeniósł się do TVP w Warszawie. Z TVP współpracował ćwierć wieku. Był pomysłodawcą i szefem Studia 2 – pierwszego polskiego bloku programowego w TVP emitowanego w wolne soboty w formule, jakiej wtedy na polskim rynku nie było (program na żywo, dużo publicystyki i tematyki kulturalnej). W TVP pracowała wtedy też Bożena Walter.

W latach 70. Walter zrealizował też wiele dokumentów, które na zajęciach na wydziale dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oglądali studenci.



– Zajęcia odbywały się w siedzibie TVP przy Woronicza. Chętni do zapoznawania się z najlepszym polskim dokumentem telewizyjnym zostawali „po lekcjach”. Wyświetlane i omawiane były wówczas filmy, które dziś wydawane są w seriach „klasyka dokumentu” – mówi Monika Janusz-Lorkowska. – Obok pereł takich jak „Muzykanci” Kazimierza Karabasza czy „Szpital” Krzysztofa Kieślowskiego pokazywano filmy autorstwa Waltera. I były to świetnie filmy. Wśród nich „Autobus z napisem koniec”– o kolarzu, który brał udział w Wyścigu Pokoju i jechał jako ostatni, tuż przed autobusem z napisem „Koniec”. Autobus ten zabierał tych, którzy nie dawali rady, w końcu zabrał też bohatera tego dokumentu – wspominała Monika Janusz-Lorkowska, dziennikarka „Rz”.

Zbigniew Napierała, prezes Wydawnictwa Edipresse na Europę Wschodnią (w latach 70 był m.in. dyrektorem programowym TVP w Poznaniu): – Zawsze było widać, że to człowiek, który ma wyraźnie wyznaczone cele oraz dużą ambicję i determinację, by je osiągać. Chciał się ożenić z Bożeną Walter i to osiągnął. Chciał być reporterem sportowym w Katowicach, to nim został. Chciał stworzyć nowoczesny program w Studio 2 – stworzył. Wszystko to robił wypalając wtedy ogromne ilości papierosów. Ale zawsze działał z dużą ambicją i godnością. Zawsze też lubił wygrywać – mówi.

Po stanie wojennym Walter porzucił TVP i nawiązał współpracę z działającym już wtedy na rynku biznesowym Janem Wejchertem.

Początkowo nie miała ona nic wspólnego z telewizją: handlowali sprzętem RTV, założony w 1984 r. ITI produkował też czipsy Lilly.

– Jeszcze nie mieli wtedy z Janem Wejchertem koncesji na nadawanie telewizji. Mariusz Walter zajmował się wtedy w ITI m.in. sprowadzaniem filmów wideo; znał się na tym, interesowało go to. W pierwszym rozdaniu koncesji nie wygrali – dostał ją Polsat – udało się dopiero w kolejnym – mówi Zbigniew Benbenek. Zbigniew Napierała wspomina, że Walter jeździł po sklepach z kasetami wideo i sprawdzał, jak się sprzedają. Denerwował się, gdy sprzedaż któregoś filmu nie szła.

W 1997 r. TVN dostaje w końcu koncesję na program ponadregionalny. – Udało się jednym głosem: pięć osób było za, jedna przeciw – wspomina Robert Kwiatkowski, ówczesny członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

W porozumieniu z telewizją Wisła TVN zaczyna nadawać program w większej części Polski (do dziś ma jednak o wiele mniejszy naziemny zasięg niż konkurencyjny Polsat). Walter senior był prezesem TVN do czasu, gdy w 2001 r. zastąpił go na syn Piotr Walter (pełnił tę funkcję do 2009 roku).

Walter przez lata zasiadał też we władzach swojej ukochanej Legii Warszawa.

W 2001 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 2002 roku otrzymał statuetkę "Gwiazda Telewizji Polskiej" wręczoną z okazji 50-lecia TVP "za nowatorskie programy telewizyjne, stworzenie nowej jakości w rozrywce i publicystyce telewizyjnej".