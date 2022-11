Jako główne zadania Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji wskazano przygotowywanie opinii i ekspertyz dla prezydenta, identyfikowanie aktualnych problemów w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji oraz dokonywanie analizy zidentyfikowanych problemów, przegląd i analizę rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji, wspieranie działań Andrzeja Dudy związanych z realizacją jego inicjatyw, tworzenie forum debaty i dialogu w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji, a także promocję

działań i inicjatyw służących innowacyjności w nauce i gospodarce.



Reklama

- To rada, która ma patrzeć w przyszłość. To jej zasadnicze zadanie, choć oczywiście ważne będzie też dokonywanie diagnozy stanu obecnego: czy dobrze rozwijamy innowacyjność, czy reforma szkolnictwa wyższego właściwie kształtuje model polskiej nauki – mówił prezydent podczas pierwszego posiedzenia rady. - Czy sytuacja jest dobra? - pytał, zauważając, że „gdyby taka była, to byśmy nie reformowali polskiej nauki”. Podkreślał przy tym, że sposób uprawiania nauki wymaga systematycznego rozwoju, uwzględniania nowych trendów i tego, co nauka sama wymyśliła.

Przewodniczącym rady został prof. Artur Hugo Świergiel, dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno–Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego i kierownik Pracowni Fizjologii Behawioru i Stresu na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Oprócz niego w składzie rady znalazło się 17 innych osób - np. rektor Uniwersytetu Warszawskiego Alojzy Nowak, były dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz były prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Maciej Chorowski, czy Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

W składzie rady nie ma ani jednej kobiety. W mediach społecznościowych szeroko komentują to politycy opozycji, często ironicznie. „Zadbają o przyszłość Polek” - napisał krótko Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. „Sądząc po składzie to musi być Rada imienia Marii Skłodowskiej-Curie” - stwierdził Marek Belka, były premier, a obecnie europoseł. „Zrobił spotkanie w formacie irańskim” - ocenił z kolei Adam Szłapka, przewodniczący Nowoczesnej.



Reklama

Są również jednak opinie mniej ironiczne. Kamila Gasiuk-Pihowicz, posłanka Koalicji Obywatelskiej, zwróciła uwagę, że „kobiety stanowią 58 proc. wszystkich studentów w Polsce i 63 proc. absolwentów uczelni wyższych”. Zdaniem Adriana Zandberga „naprawdę trzeba się bardzo postarać, żeby w polskiej nauce nie dostrzec badaczek zajmujących się innowacyjnością”. Polityk partii Razem zwrócił uwagę Andrzejowi Dudzie, że „tę dosyć kompromitującą dla polskiego państwa wpadkę nietrudno naprawić”. „Jeśli Kancelaria Prezydenta nie wie do kogo się zwrócić - służymy kontaktami” - dodał.



„Myślałem, że takie rzeczy już się nie zdarzają. Zero kobiet. Jeśli o przyszłości i nauce będą rozmawiać sami mężczyźni, to nie będzie rozwoju tylko zwijanie” - skomentował inny poseł klubu Lewicy, Maciej Gdula.

Czytaj więcej Plus Minus Mężczyźni będą nienawidzić kobiet, a kobiety gardzić mężczyznami Nierówności klasowe są dziś niedostrzegane, bo skupiamy się głównie na nierównościach horyzontalnych: płciowych, rasowych, etnicznych, orientacji seksualnej. Wszystkie instytucje prześcigają się w pokazywaniu, jak to bardzo walczą o równość, ale tylko w tej mierze. Rozmowa z Michałem Gulczyńskim, socjologiem

Rada ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji to dziewiąta rada powstała w ramach Narodowej Rady Rozwoju.