Źródłem i praprzyczyną naszych wszystkich kłopotów jest Krajowa Rada Sądownictwa uformowana w taki sposób, jak to ma teraz miejsce. Izba Dyscyplinarna i sędziowie, co do których powołania są ogromne wątpliwości, jest pochodną tego problemu - powiedziała sędzia Anna Ptaszek na antenie TVN24.