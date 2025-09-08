„Zmiana paradygmatu". Nowe badania podważa dotychczasowe teorie o wczesnym wszechświecie

Z tego artykułu dowiesz się: Co sprawia, że czarna dziura QSO1 jest obiektem o wyjątkowych właściwościach?

Jakie dane dostarczył Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba o formowaniu się czarnych dziur?

Dlaczego obiekt QSO1 może sugerować nowy paradygmat w astrofizyce?

Jakie są hipotezy dotyczące powstania tzw. pierwotnych czarnych dziur?

Teleskop Kosmiczny Jamesa Webba pozwala badaczom zajrzeć do najdalszych i najstarszych części wszechświata. Dzięki zebranym danym astronomowie i kosmolodzy mogą przyspieszyć badania nad analizą procesu powstawania czarnych dziur. W ostatnim czasie na celowniku badaczy znalazły się m.in. supermasywne czarne dziury i prastare obiekty powstałe na pierwszych etapach rozwoju wszechświata.

Co wiadomo o obiekcie QSO1?

Przedmiotem najnowszych badań kosmologów jest obiekt QSO1 (pełna nazwa: Abell 2744-QSO1), odkryty w 2022 r. dzięki możliwościom Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Obiekt widoczny na zdjęciach ma formę niewielkiej, czerwonej kropki i jest czarną dziurą, powstałą prawdopodobnie ok. 13 mld lat temu. Według szacunkowych danych zespołu badawczego QSO1 mógł się formować, gdy wszechświat miał zaledwie 700 mln lat. Najnowsze dane o obiekcie pozwoliły badaczom m.in. na śledzenie prędkości orbitalnej gazu i pyłu wirujących wokół czarnej dziury. Wyniki badania zostały przyjęte do publikacji 29 sierpnia i są dostępne jako preprint na stronie arxiv.org.

Jak oszacowano w nowym badaniu, masa centralnej czarnej dziury może wynosić ok. 50 mln mas Słońca (Masa Słońca M☉ = jednostka używana w astronomii). Materia otaczająca obiekt może z kolei ważyć mniej niż połowa tej wartości. „To stoi w jaskrawym kontraście z tym, co obserwujemy w naszym lokalnym wszechświecie, gdzie czarne dziury w centrach galaktyk [takich jak Droga Mleczna] są około tysiąc razy mniej masywne niż ich galaktyki macierzyste” – wyjaśnia prof. Roberto Maiolino, kosmolog z Uniwersytetu Cambridge i jeden z autorów najnowszego badania.