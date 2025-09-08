„Zmiana paradygmatu". Nowe badania podważa dotychczasowe teorie o wczesnym wszechświecie

Aktualizacja: 08.09.2025 07:44 Publikacja: 08.09.2025 07:29
Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba umożliwił m.in. zbieranie danych o czarnych dziurach, które powstawały we wczesnym wszechświecie (zdj. ilustracyjne)
Foto: Adobe Stock
Teleskop Kosmiczny Jamesa Webba pozwala badaczom zajrzeć do najdalszych i najstarszych części wszechświata. Dzięki zebranym danym astronomowie i kosmolodzy mogą przyspieszyć badania nad analizą procesu powstawania czarnych dziur. W ostatnim czasie na celowniku badaczy znalazły się m.in. supermasywne czarne dziury i prastare obiekty powstałe na pierwszych etapach rozwoju wszechświata.
Przedmiotem najnowszych badań kosmologów jest obiekt QSO1 (pełna nazwa: Abell 2744-QSO1), odkryty w 2022 r. dzięki możliwościom Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Obiekt widoczny na zdjęciach ma formę niewielkiej, czerwonej kropki i jest czarną dziurą, powstałą prawdopodobnie ok. 13 mld lat temu. Według szacunkowych danych zespołu badawczego QSO1 mógł się formować, gdy wszechświat miał zaledwie 700 mln lat. Najnowsze dane o obiekcie pozwoliły badaczom m.in. na śledzenie prędkości orbitalnej gazu i pyłu wirujących wokół czarnej dziury. Wyniki badania zostały przyjęte do publikacji 29 sierpnia i są dostępne jako preprint na stronie arxiv.org.
Jak oszacowano w nowym badaniu, masa centralnej czarnej dziury może wynosić ok. 50 mln mas Słońca (Masa Słońca M☉ = jednostka używana w astronomii). Materia otaczająca obiekt może z kolei ważyć mniej niż połowa tej wartości. „To stoi w jaskrawym kontraście z tym, co obserwujemy w naszym lokalnym wszechświecie, gdzie czarne dziury w centrach galaktyk [takich jak Droga Mleczna] są około tysiąc razy mniej masywne niż ich galaktyki macierzyste” – wyjaśnia prof. Roberto Maiolino, kosmolog z Uniwersytetu Cambridge i jeden z autorów najnowszego badania.
Zaobserwowane właściwości obiektu budzą wątpliwości astronomów. Trudności przysparza samo badanie tak prastarego ciała niebieskiego. Badacze sugerują także, że cechy obiektu podważają dotychczasowe teorie, dotyczące przyczyn i kolejności etapów formowania się czarnych dziur. Dotychczas uważano m.in., że czarne dziury powstają najczęściej w miejscach zapadnięcia się (pod wpływem własnej grawitacji) wczesnych gwiazd i galaktyk. Cechy QSO1 zdają się jednak zaprzeczać tej kolejności zdarzeń.
„QSO1 charakteryzuje się wyjątkowo niską zawartością tlenu (...), co czyni go jednym z najmniej rozwiniętych chemicznie układów we wczesnym wszechświecie” – wyjaśniał w lipcu prof. Maiolino na łamach portalu space.com.
Badaczy zaskoczył również skład materii otaczającej obiekt. Jak pokazała odrębna analiza, materia wokół czarnej dziury składa się niemal wyłącznie z wodoru i helu. Te dwa pierwiastki powstały po Wielkim Wybuchu, natomiast cięższe pierwiastki formowały się w gwiazdach. Zdaniem astronomów, brak cięższych pierwiastków w otoczeniu QSO1 wskazuje na to, że w pobliżu mogły nie formować się gwiazdy. Prof. Maiolino określa wyniki badania mianem „zmiany paradygmatu”. I dodaje: „Jesteśmy świadkami powstania masywnej czarnej dziury bez znaczącej galaktyki, na ile możemy to stwierdzić na podstawie danych”.
Nowe wyniki badania QSO1 wpisują się w debatę o możliwych, teoretycznych scenariuszach, dotyczących formowania się czarnych dziur. Autorzy badania sugerują, że ze względu na nietypowe cechy obiekt może w przyszłości zostać zaliczony do tzw. pierwotnych czarnych dziur. Mowa o teoretycznej klasie obiektów, opisanej w latach 70. przez Stephena Hawkinga. Według teoretycznego scenariusza pierwotne czarne dziury miałyby formować się już w ułamku sekundy po Wielkim Wybuchu. Te prastare obiekty miały działać jak „kieszenie grawitacyjne”, gromadząc pył i gaz, które potem dały początek pierwszym galaktykom.
„Potwierdzone pierwotne pochodzenie czarnych dziur miałoby głębokie implikacje dla fundamentalnych praw fizyki” – wyjaśnia na łamach The Guardian prof. Andrew Pontzen z Uniwersytetu w Durham (kosmolog, który nie był zaangażowany w badanie). Ekspert ma nadzieję, że temat zostanie lepiej zbadany m.in. dzięki przyszłej generacji detektorów fal grawitacyjnych. Zdaniem kosmologa, na razie jest to debata, której rozstrzygnięcie „zajmie trochę czasu”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
