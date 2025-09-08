4 min. 3 sek.

Administracja. Nauka. Biznes. Jaki potencjał tworzą dane medyczne?

Choć sztuczna inteligencja wkroczyła już w niemal wszystkie segmenty życia społeczno-gospodarczego, to podstawowym paliwem dla generowania korzyści, jakie można czerpać z wykorzystania tej technologii, pozostają dane. Kluczowym i nie w pełni wykorzystanym zasobem z myślą o rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, są dane medyczne. Dzięki ich analizie, wspieranej przez nowoczesne technologie, możliwa jest poprawa jakości opieki zdrowotnej i wdrażania rozwiązań, które zrewolucjonizują systemy ochrony zdrowia, ale też tworzenie bardziej precyzyjnych terapii dla pacjentów oraz rozwój personalizowanych usług medycznych i innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

