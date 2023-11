Astronomowie odkryli planety, które "poruszają się jak wielka kosmiczna orkiestra"

Odkryte planety krążą wokół gwiazdy HD 110067. Nie jest wykluczone, że układ składa się z większej liczby planet. Sześć odkrytych dotychczas jest od 2 do 3 razy większych od Ziemi, ale ich gęstość zbliżona jest do gazowych gigantów znanych z naszego Układu Słonecznego. Planety okrążają swoją gwiazdę w czasie od 9 do 54 dni, co oznacza, że odległość dzieląca każdą z nich od swojej gwiazdy jest mniejsza niż odległość, któa dzieli od Słońca Wenus.



Tylko 1 na 100 układów planetarnych zachowały zsynchronizowane ruchy planet

Planety w odkrytym układzie poruszają się w sposób idealnie zsynchronizowany

System jest wyjątkowy, ponieważ planety poruszają się wokół swojej gwiazdy w sposób niemal doskonale zsynchronizowany - podkreślają naukowcy.



Współautor badania, Enric Palle z Instytutu Astrofizyki z Wysp Kanaryjskich mówi, że mamy do czynienia z "precyzyjnym, bardzo uporządkowanym" rezonansem.



Najbardziej wewnętrzna planeta okrąża gwiazdę trzy razy na każde dwa okrążenia wykonane przez swojego najbliższego sąsiada. To samo dotyczy planet drugiej i trzeciej oraz planet trzeciej i czwartej. Dwie najbardziej zewnętrzne planety okrążają gwiazdę w 41 i 54,7 dni, co oznacza, że na każde cztery okrążenia wykonane przez pierwszą z nich przypadają trzy okrążenia wykonane przez drugą.



Według naukowców wszystkie układy planetarne, jakie znamy, początkowo funkcjonowały właśnie w ten sposób. Ale tylko 1 na 100 zachowały takie zsynchronizowane ruchy planet - Układu Słonecznego to nie dotyczy.