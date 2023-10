Na początku listopada obok Ziemi przelecą dwie duże asteroidy. Czy stanowią zagrożenie?

Amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) zajmuje się m.in. śledzeniem ciał niebieskich bliskich Ziemi, w tym takich, które są uznawane za potencjalnie zagrażające Ziemi.

Wśród obiektów bliskich Ziemi za "potencjalnie groźne" uznaje się ciała niebieskie znajdujące się w odległości mniejszej niż 0,05 jednostki astronomicznej od naszej planety i liczące ponad 140 metrów średnicy.

Jednostka astronomiczna (oznaczenie au) to 149,6 miliona kilometrów, czyli średni dystans Ziemi od Słońca. Dla porównania, średnia odległość Księżyca od Ziemi to 0,0026 au, czyli ok. 384 tysiące kilometrów.

Do Ziemi zbliżają się asteroidy

Z danych NASA wynika, że w ciągu kilku najbliższych dni do Ziemi zbliży się kilka asteroid. Jeszcze we wtorek 31 października obok Ziemi przeleci obiekt nazwany 2023 TW6. Asteroida zbliży się do naszej planety na odległość 0,04905 au, czyli 7,34 mln km i będzie miała prędkość względem Ziemi 24,45 kilometrów na sekundę. NASA ocenia, że asteroida 2023 TW6 to obiekt o średnicy rzędu 67-150 metrów. Dla porównania meteor czelabiński, który wszedł w atmosferę Ziemi w 2013 roku, miał niemal 20 metrów szerokości.