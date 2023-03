Teleskop uwiecznił gaz i pył wyrzucane w przestrzeń kosmiczną przez ogromną gwiazdę Wolf-Rayet 124.

Obserwowana przez teleskop gwiazda znajduje się w gwiazdozbiorze Strzelca i jest 30 razy masywniejsza od Słońca. Według NASA gwiazda wyrzuciła już w przestrzeń materiał, który stanowiłby masę 10 gwiazd takich jak Słońce.



- To co widzimy na tym pięknym nowym zdjęciu, to środek gwiazdy - mówi Amber Straughn z NASA.

Straughn dodała, że światło emitowane przez gwiazdę dociera do Ziemi po 15 tysiącach lat.



- Pod koniec cyklu życia gwiazdy wyrzuca ona materiał składający się na jej zewnętrzną powłokę w przestrzeń - podkreśliła.

Pył rozprzestrzenia się po kosmosie i ostatecznie stworzy planety Amber Straughn

"Jedną z najpiękniejszych koncepcji w astronomii" Straughn nazwała stwierdzenie, że "żelazo w naszej krwi i wapń w naszych kościach dosłownie wykuły się wewnątrz gwiazdy, która eksplodowała miliardy lat temu".



- I to właśnie widzimy na nowym zdjęciu. Pył rozprzestrzenia się po kosmosie i ostatecznie stworzy planety. W rzeczywistości stąd się wzięliśmy - dodała.



W ubiegłym roku Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba wykonał swoje pierwsze zdjęcie planety znajdującej się poza Układem Słonecznym. Teleskop rozpoczął swoją misję 25 grudnia 2021.