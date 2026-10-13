Papież Leon XIV, u którego wykryto niewielki guzek na płucu, 13 października przed południem przybędzie do Polikliniki Gemelli, gdzie zostanie poddany zabiegowi usunięcia guzka.

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Leon XIV przejdzie zabieg w Poliklinice Gemelli. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa

W związku z leczeniem Ojca Świętego zastosowano nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, które mają chronić głowę Kościoła przed cyberprzestępcami, którzy mogliby próbować wykraść poufne informacje dotyczące zdrowia papieża.

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„Il Messaggero” podaje, że w rzymskim szpitalu wdrożono nadzwyczajny plan nadzoru obszarów w jego wnętrzu, na oddziałach i korytarzach, a także wejść głównych i bocznych oraz laboratoriów analiz klinicznych.

Papież będzie przebywał w Poliklinice Gemelli na dziesiątym piętrze, które zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów. Leon XIV nie zajmie jednak apartamentu w klinice, który od czasów Jana Pawła II był przeznaczony dla papieży. Powodem jest remont, który przechodzi to pomieszczenie. Pomieszczenie, w którym będzie przebywał papież, ma być pilnowane przez watykańską żandarmerię we współpracy z włoską policją i ochroną Polikliniki.

Wyniki badań papieża będą zapisywane pod fałszywym nazwiskiem

Szczególną uwagę przywiązuje się do kwestii bezpieczeństwa poufnych informacji dotyczących zdrowia papieża i wyników jego badań. Te ostatnie mają być wprowadzane do systemów przy wykorzystaniu specjalnych kodów czy fałszywego nazwiska. W ten sposób dane mają być chronione przed hakerami i wyciekiem informacji.

Ponadto wokół szpitala rozmieszczeni będą funkcjonariusze służb porządkowych. Dysponować będą oni między innymi dronami.

Termin operacji papieża nie został ogłoszony.