Papież Leon XIV powiedział w niedzielę wiernym, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie i dlatego za ich radą podda się w najbliższych dniach operacji jego usunięcia.

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- Lekarze znaleźli u mnie guzek w płucu w bardzo początkowej fazie i dobrze zlokalizowany - ogłosił na zakończenie spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. - Lekarze uznają za słuszną interwencję i dlatego za ich radą postanowiłem poddać się operacji, by go usunąć - wyjaśnił 71-letni papież.

Dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni przekazał, że zabieg przewidziany jest na początek przyszłego tygodnia, a czas rekonwalescencji po operacji planowany jest na około tygodnia.

Wcześniej Watykan ogłosił, że w dniach od 6 do 17 listopada Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Nie ma jeszcze informacji, czy termin ten zostanie potwierdzony. Także w niedzielę papież mówił wiernym o tym, że odwiedzi Peru.

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