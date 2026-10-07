W sprawie odwołania proboszcza w Grojcu 2 października Diecezja Bielsko-Żywiecka wydała oświadczenie.

Reklama Reklama

Wierni w Grojcu protestowali przeciwko odwołaniu proboszcza

Poinformowała w nim, że ksiądz Józef Zborek „[…] został odwołany z urzędu proboszcza z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu”. Nie podano, o jakich nieprawidłowościach mowa. Podkreślono, że decyzja nie wynikała z osobistej niechęci. Jednocześnie zaznaczono, że zgodnie z prawem kanonicznym ksiądz odwołał się do możliwych instancji Stolicy Apostolskiej. Ostatecznie dykasteria ds. duchowieństwa utrzymała w mocy decyzję biskupa bielsko-żywieckiego.

W niedzielę 4 października wieczorem do Grojca przyjechał biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, aby w czasie spotkania z miejscową radą parafialną omówić sprawę odwołania księdza Józefa Zborka. Na miejscu zebrało się wielu parafian sprzeciwiających się decyzji. Doszło do przepychanek, które zakończyły się interwencją policji.

Odwołany proboszcz z Grojca: „W odpowiednim czasie wszystko będzie jasne”

Z odwołanym proboszczem z Grojca skontaktowało się telefonicznie TVN24. Ksiądz na pytanie o okoliczności swojego odejścia odpowiedział: – Nie mogę nic powiedzieć, a po drugie w odpowiednim czasie wszystko będzie jasne.

Zapytany o ewentualny zakaz wypowiedzi otrzymany od biskupa, zaprzeczył: – Nie chcę o tym mówić. Wszystko będzie w odpowiednim czasie.

Z kolei na pytanie o możliwość spotkania z dziennikarką, odpowiedział, że obecnie nie jest to możliwe. – Może kiedyś, później – przyznał.

Ksiądz Józef Zborek nie chciał ujawnić również powodów swojego odwołania i odesłał do komunikatu diecezji.

Odwołanie proboszcza w Grojcu. Ustalenia „Rzeczpospolitej”

Jak nieoficjalnie ustaliła „Rzeczpospolita”, powodem odwołania proboszcza w Grojcu były donosy księży z sąsiednich parafii. Mieli w nich zarzucać księdzu Zborkowi, że ten notorycznie odprawiał więcej mszy niż pozwala na to kościelne prawo. Ponadto nikomu nie odmawiał odprawienia mszy w danej intencji, a jeśli nie miał takiej fizycznej możliwości, wówczas przekazywał intencje zaprzyjaźnionym księżom z sąsiednich parafii.