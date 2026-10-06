Msze św. w kościele katolickim są odprawiane w intencjach, np. zmarłej osoby, nowożeńców czy solenizantów. Osoba, która zamawia taką mszę, składa ofiarę, w całości idącą do kieszeni księdza, który taką mszę odprawia. Problem w tym, że prawo kanoniczne mówi, iż jeden ksiądz może odprawić tylko jedną mszę dziennie. W przypadku parafii, gdzie jest mało kapłanów, ta liczba wzrasta do dwóch. Aby odprawić więcej mszy, trzeba mieć zgodę odpowiednich kościelnych organów.

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Odwołanie proboszcza w Grojcu. Chodziło o intencje mszalne

Jak twierdzą informatorzy „Rz”, proboszcz z Grojca był bardzo popularny, przez co msze zamawiało u niego wiele osób, również z sąsiednich parafii. To było nie w smak jego kolegom w sutannach, gdyż pieniądze z ofiary nie trafiały do nich.

Księża zauważyli, że proboszcz notorycznie łamie kościelne prawo dotyczące maksymalnej liczby mszy odprawianych przez jedną osobę. Informatorzy „Rz” mówią, że jednego dnia takich mszy mogło być nawet 10. Dodatkowo proboszcz nie odmawiał nikomu odprawienia mszy w danej intencji, a jeśli liczba nabożeństw przekraczała fizyczne możliwości kapłana, oddawał intencje zaprzyjaźnionym księżom z innych parafii. Mówiono nawet, że proboszcz założył swojego rodzaju „spółdzielnię” obsługującą intencje wiernych.

Sprawa trafiła więc do diecezji bielsko-żywieckiej. Biskup przeanalizował dokumenty i uznał, że proboszcz faktycznie narusza prawo. Postanowił go więc zdymisjonować.

Odwołanie proboszcza z Grojca. Ks. Józef Zborek odwołał się do Watykanu

Sprawa nie zakończyła się na decyzji biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla. Według oficjalnego komunikatu diecezji ks. Zborek korzystał z prawa do obrony i odwołał się do instancji Stolicy Apostolskiej. Reprezentował go profesor prawa kanonicznego.

Decyzję biskupa potwierdziła Dykasteria ds. Duchowieństwa. Następnie sprawa trafiła do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, który zakończył postępowanie. Diecezja podkreśla, że proboszcz otrzymał dekret Sygnatury i formalnie nie pełni już swojego urzędu.

Parafianie bronią odwołanego proboszcza z Grojca

Część mieszkańców Grojca nie zaakceptowała jednak decyzji władz diecezji. Ks. Zborek kierował parafią przez ponad 30 lat i miał wśród wielu wiernych bardzo silne poparcie. Parafianie podkreślali jego charyzmę, działalność duszpasterską i rolę w odbudowie wspólnoty.

Jak podaje WP, emocje osiągnęły punkt kulminacyjny podczas niedzielnego spotkania biskupa Romana Pindla z przedstawicielami parafii. Według diecezji po zakończeniu rozmów część zgromadzonych zaczęła blokować duchownym możliwość opuszczenia kościoła, krzyczeć i szarpać księży. Biskup i towarzyszący mu duchowni opuścili teren dopiero przy asyście policji.