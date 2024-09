Jak wynika z wydanego przez Watykan oświadczenia papież Franciszek przechodzi „łagodną grypę”.



Reklama

Papież Franciszek odwołuje spotkania przed pielgrzymką do Belgii i Luksemburga

87-letni papież Franciszek miał podjąć decyzję o odwołaniu spotkań prewencyjnie, w związku z czterodniową pielgrzymką do Luksemburga i Belgii, która jest zaplanowana na ten tydzień.



Watykan nie podaje żadnych dalszych szczegółów na temat stanu zdrowia Franciszka.



Czytaj więcej Plus Minus Tomasz P. Terlikowski: Polityczna bezdomność katolików „Trzeba wybrać mniejsze zło. Kto jest tym mniejszym złem? Nie wiem” – tak na pytanie o postępowanie katolików w czasie wyborów prezydenckich w USA odpowiedział papież Franciszek.

Pielgrzymka papieża do Belgii i Luksemburga – jego 46. zagraniczna podróż od czasu, gdy został głową Kościoła – ma rozpocząć się w czwartek. Papież udaje się do Beneluksu mniej niż dwa tygodnie po powrocie z 12-dniowej pielgrzymki do Azji południowo-wschodniej i Oceanii (2-13 września).