- Nikomu nie należy odmawiać błogosławieństwa. Każdy, każdy, każdy — powiedział papież, powtarzając trzywyrazowe hasło, którego użył w sierpniu podczas festiwalu młodzieży katolickiej w Portugalii.

Franciszek, który powiedział "Kim jestem, by osądzać?", gdy zapytano go o homoseksualizm na początku jego pontyfikatu, uczynił jedną ze swoich misji uczynienie Kościoła katolickiego bardziej przyjaznym i mniej krytycznym. Konserwatyści uważają, że grozi to podważeniem nauk moralnych Kościoła.

Błogosławieństwo par homoseksualnych. Kościół katolicki podzielony ws. stanowiska Watykanu

Papież podkreślił, że udzielane błogosławieństwa nie są równoznaczne z formalną aprobatą Kościoła dla związków osób tej samej płci. - Kiedy para zgłasza się spontanicznie, aby o nie poprosić, nie błogosławi się związku, ale po prostu ludzi, którzy wspólnie o to poprosili. Nie związek, ale osoby — mówił pod koniec stycznia.

W innym wywiadzie opublikowanym w zeszłym tygodniu przez włoski dziennik „La Stampa", Franciszek powiedział, że ma nadzieję, że krytycy błogosławieństw par tej samej płci w końcu je zrozumieją, a mieszkańcy Afryki są ”szczególnym przypadkiem” w swoim sprzeciwie wobec homoseksualności.

Czytaj więcej Kościół Błogosławieństwa par homoseksualnych. Papież: Błogosławieństwo osób, nie związku Papież Franciszek po raz drugi w ciągu dwóch tygodni wyjaśniał intencje deklaracji z 18 grudnia, która zezwala na udzielanie błogosławieństw par jednopłciowym.

Biskupi w Afryce skutecznie odrzucili Fiducia Supplicans, twierdząc, że nie można go zastosować bez wywołania skandalu. Papież i szef departamentu doktrynalnego Watykanu, kardynał Victor Manuel Fernandez, zaakceptowali to stanowisko.