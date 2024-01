Księża w kazamatach białoruskiego reżimu

– Ks. Okołotowicz ma dobrą opinię wśród parafian. Zawsze miał swoje zdanie, nie milczał. Dzisiaj już w Wołożynie zapanował strach. Rewizje przeprowadzało KGB i opieczętowano plebanię. Zatrzymano nawet gosposię księdza – twierdzi.

Białoruś: duchowni boją się mówić

O panującej dzisiaj na Białorusi atmosferze świadczy chociażby to, że kilku wysokiej rangi duchownych odmówiło „Rzeczpospolitej” jakichkolwiek komentarzy w sprawie przebywających obecnie za kratami księży. A jest wśród nich też m.in. ks. Wiaczasłau Palinak z Brześcia, były osobisty sekretarz byłego nuncjusza apostolskiego na Białorusi Claudia Gugerottiego, który obecnie jest jednym z najbliższych współpracowników papieża Franciszka.

W ostatnich latach reżim wielokrotnie udowadniał, że jest gotów posunąć się nawet do zamknięcia katolickich świątyń. Od jesieni 2022 r. (po dziwnym i niewyjaśnionym pożarze) zamknięty jest dla parafian Czerwony Kościół. To jedno z najbardziej symbolicznych i najważniejszych miejsc dla katolików w białoruskiej stolicy. Była to twierdza wolnego słowa, centrum życia kulturalnego katolickiej młodzieży. Ważne również dla Polaków, gdyż odbywały się tam kursy języka polskiego, działała polska biblioteka. Zamknięto też działającą szkołę w katolickim chrześcijańskim centrum socjalnym w Mińsku.

Można jeszcze przypomnieć historię zatrzymanego latem ubiegłego roku i wciąż przebywającego za kratami katechety archikatedry w Mińsku. Służby zmuszały go przed kamerą do deklaracji orientacji homoseksualnej i do tego, że w najważniejszej świątyni stolicy ukrywano protestujących w 2020 r. Odkąd jednak odsunięto ze stanowiska zwierzchnika Kościoła białoruskiego abp. Tadeusza Kondrusiewicza, wyższe katolickie duchowieństwo kraju całkowicie przestało zabierać głos w sprawach wrażliwych dla władz.

Katolicy na Białorusi stanowią ok. 15 proc. społeczeństwa. Kościół jest jednym z nielicznych miejsc w rusyfikowanym od lat przez Łukaszenkę kraju, gdzie można usłyszeć język białoruski, ale też polski. W wielu parafiach, zwłaszcza zachodniej części Białorusi, nadal służą polscy duchowni.