„Z dnia na dzień zmieniają się podawane fakty, o których słyszymy lub czytamy z co raz to nowych relacji medialnych” - przekonuje ksiądz, według którego ujawnienie informacji o orgii to „ewidentne uderzenie w Kościół, a w tym w duchowieństwo i wiernych, by poniżyć jego pozycję, zadania i misję”. „Myślę, że gdyby cokolwiek podobnego wydarzyło się osobie mało znanej, o innej profesji, nie medialnej, nie duchownej to nie było by w ogóle sprawy” - dodał.



Czytaj więcej Kościół Watykańska komisja ds. pedofilii uderza pięścią w stół Nikt nie powinien błagać o sprawiedliwość w Kościele! – stwierdza Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich. Zauważa, że u wielu biskupów nie ma „determinacji” do zajęcia się problemem wykorzystywania seksualnego małoletnich, a pokrzywdzonych zostawiono samych.

Duchowny kwestionuje też, by w jego mieszkaniu doszło do „orgii seksualnej". „Warto przeczytać, jaka jest definicja orgii. Określenia typu: podobno, miał, mieli – nigdy nie można uznawać za faktyczne bez pewnych dowodów. Z doniesień medialnych dowiedziałem się, że mają być mi postawione zarzuty odnośnie do nieudzielenia przeze mnie pomocy. Stanowczo sprzeciwiam się temu, abym świadomy niebezpieczeństwa utraty życia człowieka, nie chciał podjąć kroków w celu jego ratowania” - napisał.



Ks. Tomasz Z. podkreślił również, że do zakończenia postępowań - cywilnego i kościelnego - „nie można nikogo skazywać przed wydaniem ostatecznego wyroku”.