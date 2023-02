- Chcemy oddać szczery hołd tym, którzy byli ofiarami napastowania w dzieciństwie i odważyli się przerwać milczenie w tej sprawie - mówił stojący na czele komisji psycholog dziecięcy, Pedro Strecht.

- To znacznie więcej niż tylko statystyka - dodał.



77 proc. sprawców molestowania dzieci w portugalskim Kościele katolickim stanowili księża, a większość ich ofiar stanowili chłopcy - powiedział Strecht.

216 tys. dzieci wykorzystanych seksualnie przez duchownych we Francji Dochodzenie w sprawie wykorzystywania seksualnego we francuskim Kościele katolickim wykazało, że ok. 216 tys. dzieci padło ofiarą nadużyć ze strony duchowieństwa od 1950 roku - powiedział Jean-Marc Sauve, szef komisji, która opracowała raport.

Dzieci miały być w Portugalii molestowane w katolickich szkołach, na plebaniach, a nawet w konfesjonałach.



Biskup Jose Ornelas, stojący na czele Konferencji Episkopatu Portugalii ma w poniedziałek wydać oświadczenie w sprawie ustaleń komisji. Biskup Ornelas był obecny na prezentacji raportu.

Portugalski Kościół zapowiadał wcześniej, że jest przygotowany na "podjęcie odpowiednich środków".



Portugalska komisja rozpoczęła pracę w styczniu 2022 roku, po publikacji raportu we Francji, z którego wynikało, że ok. 3 tys. księży i innych duchownych molestowało seksualnie ponad 200 tys. dzieci we Francji.



Działanie niezależnej komisji w Portugalii było finansowane przez Kościół katolicki. Strecht zapewniał jednak, że nie miało to wpływu na bezstronność prac komisji.