Piętnastoletnia Emanuela Orlandi zaginęła 22 czerwca 1983 r., gdy wracała do domu z lekcji gry na flecie w Rzymie. Rodzina Emanueli mieszkała w Watykanie, gdzie jej ojciec był świeckim pracownikiem domu papieskiego.

Wokół niewyjaśnionej do dziś sprawy ukuto kilka teorii, w tym taką, że porwanie Emanueli było elementem szantażu Watykanu w celu uwolnienia Mehmeta Ali Ağcy, uwięzionego w 1981 roku po zamachu na papieża Jana Pawła II.

Watykański promotor sprawiedliwości, Alessandro Diddi, wznowił sprawę po kilku prośbach starszego brata Emanueli, Pietro, który nieustępliwie prowadził kampanię mającą na celu odkrycie prawdy o zniknięciu siostry. Poinformowała o tym agencja LaPresse.



Rodzina Orlandi o wznowieniu śledztwa dowiedziała się z mediów.

- Rok temu pisaliśmy do papieża z prośbą o rozmowę z rzecznikiem sprawiedliwości. Oczywiście cieszymy się, że wznowili dochodzenie, ale naprawdę mamy nadzieję, że tym razem przyniesie to naprawdę konkretne odpowiedzi - powiedziała prawniczka Orlandich Laura Sgrò.

Informację LaPresse potwierdził Alessandro Diddi. Potwierdził też doniesienia innej agencji, Adnkronos, która podała, że „wszystkie akta, dokumenty, raporty, informacje i zeznania” związane ze sprawą zostaną ponownie zbadane w celu wyjaśnienia szeregu pytań.



Ponadto śledztwo skoncentruje się na sprawie Mirelli Gregori, która również miała 15 lat, kiedy zaginęła w Rzymie na kilka tygodni przed zaginięciem Orlandi. Od dawna uważano, że może istnieć związek między tymi dwoma zniknięciami.

Dochodzenie pojawia się kilka miesięcy po premierze w serwisie Netflix filmu "Vatican Girl", dokumentu badającego teorie otaczające sprawę zaginięcia Orlandi. Jednym z najbardziej zaskakujących twierdzeń, które padają w dokumencie, są słowa przyjaciela Emanueli z dzieciństwa, który powiedział, że nastolatka była molestowana przez „kogoś bliskiego papieżowi”, którym był wówczas Jan Paweł II.

Inną teorią ujawnioną w dokumencie była ta, która mówi o wywiezieniu Emanueli do Londynu, gdzie przez lata mieszkała w schronisku młodzieżowym należącym do kongregacji katolickiej, a jej wydatki były finansowane przez Watykan. Zgodnie z tą teorią Emanuela zmarła w Londynie, zanim jej ciało zostało przewiezione z powrotem do Rzymu i pochowane w Watykanie.

Inne teorie powiązały zniknięcie Emanueli z watykańskimi skandalami finansowymi, rzekomym kręgiem seksualnym prowadzonym przez policję watykańską i przestępczym półświatkiem Rzymu

Wznowienie sprawy następuje również po tym, jak Georg Gänswein, wieloletni osobisty sekretarz i bliski powiernik zmarłego byłego papieża Benedykta, powiedział, że zajmie się tajemnicą Orlandi w swojej książce, która ma zostać opublikowana 12 stycznia.