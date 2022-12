Z badań CBOS wynika, że tylko 21 proc. Polaków uważa, że Boże Narodzenie to święto przede wszystkim religijne. – To mało, ale to konsekwencja szeregu bardzo ciekawych zjawisk. Pierwsze z nich: duchowy wymiar świąt, który odczuwamy w tym roku w związku z kryzysem – mówi Michał Szułdrzyński w rozmowie z Michałem Płocińskim.