XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja" rozpoczęło się 9 października 2021 r. w Rzymie. W niedzielę w archidiecezji warszawskiej zostanie zainaugurowana diecezjalna faza synodu.

Inauguracja synodu w katedrze

W uroczystej mszy świętej o godz. 11 w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela Starym Mieście pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza wezmą udział udział przedstawiciele duchownych i świeckich ze wszystkich parafii archidiecezji warszawskiej.

Obecni będą także przedstawiciele różnych grup i wspólnot, osoby konsekrowane, rodziny, katecheci i młodzież.

- Msza święta zostanie odprawiona według formularza mszalnego o Duchu Świętym. Na początku mszy świętej zgromadzeni w katedrze zostaną pokropieni wodą święconą na przypomnienie chrztu, który kiedyś przyjęli i przez który, zostali włączeni do wspólnoty Kościoła – podała w komunikacie warszawska kuria.

Dodano w nim, że do symboliki chrztu będzie też nawiązywał paschał, zapalony specjalnie z okazji inauguracji synodu w Kościele lokalnym. W czasie liturgii słowa, wierni wysłuchają czytań przewidzianych na 29 niedzielę zwykłą, która w tym roku przypada 17 października.

Homilię wygłosi biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej Piotr Jarecki. Następnie, modlitwa powszechna w różnych intencjach zakończy się specjalną modlitwą za synod, odmawianą w tych dniach w całym Kościele.

Na zakończenie mszy świętej, kard. Nycz wręczy płonącą świecę synodalną powołanym przez siebie tzw. osobom kontaktowym synodu. Odbiorą je kolejno: ks. Matteo Campagnaro, Beata Chojnacka i Piotr Szular.

Po końcowym błogosławieństwie, biskupi, księża i przedstawiciele świeckich przejdą do kaplicy bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, by przy jego grobie modlić się o jego wstawiennictwo: "Niech bł. Prymas Tysiąclecia stanie się patronem naszej diecezjalnej drogi synodalnej, abyśmy mogli w pokorze, i pełni zaufania, kroczyć drogami, które wskaże nam Bóg". Dzisiejsza Eucharystia będzie transmitowana na kanale You Tube.

Będą konsultacje z wiernymi

Do końca roku kalendarzowego konsultacje synodalne będą odbywały się w parafiach Archidiecezji Warszawskiej. W dekanatach zakończą się 15 lutego 2022 roku, a 28 lutego na szczeblu diecezjalnym. Diecezjalne spotkanie presynodalne zaplanowane zostały na marzec 2022 w Archikatedrze Warszawskiej.

Biskup Jarecki cytowany przez PAP zapewnił, że władze archidiecezji warszawskiej chcą docierać do wszystkich środowisk w Kościele warszawskim po to, by każdy mógł się wypowiedzieć.

Podkreślił, że władze archidiecezji nawiązały współpracę m.in. z Fundacją Kapucyńską im. bł. Aniceta Koplińskiego, która od lat opiekuje się w Warszawie osobami w kryzysie bezdomności oraz ze Wspólnotą Sant'Egidio pracującą wśród ubogich, żeby wspólnie z członkami tych wspólnot dotrzeć z przesłaniem synodu do osób wykluczonych.

Hierarcha dodał, że nikt nie zostanie pominięty, nawet środowiska LGBT. - Jeżeli środowiska LGBT wyrażą wolę zaangażowania w synod, nie wykluczymy ich. Niech przepracują te tematy i niech prześlą wyniki dyskusji do nas. Nikogo nie wykluczamy - podkreślił.

To samo podaje archidiecezja warszawska: - Środowiska i osoby, które chciałyby zabrać głos na tym etapie, będą mogły skorzystać ze specjalnej strony internetowej, która zostanie uruchomiona przez Archidiecezję Warszawską w niedzielę 17 października. Powołane do tego osoby nawiążą z nimi kontakt – zapowiada kuria warszawska.

Po raz pierwszy w historii zwołany przez papieża Franciszka synod biskupów, zainaugurowany przed tygodniem w Watykanie, nie ograniczy się tylko do episkopatów i ekspertów ale szerokie konsultacje zostaną przeprowadzone wśród całego Ludu Bożego.

- "Do pójścia wspólną drogą rozeznania woli Bożej papież zaprasza wszystkich – bo wszyscy przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się Ciałem Żyjącego Pana" – zwracają uwagę biskupi.

Synodalne prace potrwają dwa lata. Najpierw będzie miała miejsce faza diecezjalna, w przyszłym roku kontynentalna, a wreszcie w 2023 – powszechna. - Papież Franciszek chce, aby styl wspólnotowego rozeznawania stał się stałą praktyką Kościoła - podała warszawska kuria.