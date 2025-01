Kolejny cios rządu w palaczy. Tym razem wbrew sztuce legislacyjnej

Rząd podniesie akcyzę na papierosy i inne wyroby do palenia. W 2027 r. cena detaliczna paczki papierosów ma wynosić prawie 27 zł. W przypadku urządzeń do waporyzacji oraz jednorazowych e-papierosów trzeba się liczyć ze wzrostem o ok. 49-50 zł za sztukę.

„Opodatkowanie urządzeń wielorazowych do waporyzacji wiąże się z nałożeniem na legalnych przedsiębiorców wielu nowych obowiązków, które będą praktycznie niewykonalne w zaproponowanym terminie, a dodatkowo wiążą się z dużymi obciążeniami finansowymi” – twierdzi stowarzyszenie.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Wojciech Krok, doradca podatkowy w kancelarii Parulski i Wspólnicy

Akcyza jest podatkiem zharmonizowanym w ramach Unii Europejskiej, co oznacza pewne rygory dla państw członkowskich co do zakresu opodatkowania i stawki. W przypadku urządzeń do podgrzewania tytoniu i e-papierosów mamy do czynienia z rozszerzeniem zakresu opodatkowania na nowe kategorie wyrobów i wprowadzeniu obowiązku ich banderolowania. Unijne regulacje tego nie zabraniają, ale wprowadzają obowiązek notyfikacji takich projektów Komisji Europejskiej jako przepisów technicznych. Jeśli do takiej notyfikacji nie dojdzie, to wprowadzone w ten sposób przepisy można uznać za nieobowiązujące. Potwierdził to zresztą Trybunał Sprawiedliwości UE w wyrokach C-13/96 BIC Benelux oraz C-194/94 CIA Security. W takiej sytuacji wiele firm może mieć pokusę, by nie nakładać banderol na takie wyroby, a może nawet nie płacić akcyzy. Następnie mogą chcieć walczyć w sądach – nie bez szans powodzenia.