Konsumenci Upadłość czy unieważnienie umowy? Frankowicze Getin Banku czekają na decyzję SN Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć, czy kredytobiorcy Getin Noble Banku mogą dochodzić unieważnienia umów przed sądem cywilnym, czy mają czekać latami na wynik postępowania upadłościowego.

Skutku ewentualnego wyroku TSUE dla konsumentów. Eksperci wyjaśniają

- Gdyby TSUE orzekł, że kompetencje BFG były zbyt szerokie, co mogło uzasadniać konflikt interesów, może to mieć taki skutek, że WSA przyzna rację skarżącym frankowiczom i uzna, że decyzja o restrukturyzacji Getin Noble Banku została wydana z naruszeniem prawa. A to otworzyłaby konsumentom furtkę do roszczeń odszkodowawczych od BFG za wydanie decyzji z naruszeniem prawa — wskazuje adwokat Anna Wolna-Sroka, która w imieniu dwóch konsumentów złożyła skargę do WSA na decyzję BFG o restrukturyzacji.

- Dopiero jednak zakończone postępowanie upadłościowe banku zdecyduje o zasadności i wysokości roszczeń odszkodowawczych. TSUE podejmie również decyzje czy skargi mają być rozpoznane łącznie czy oddzielnie, co z kolei zdecyduje o czasie trwania postępowania przed WSA w Warszawie - wskazuje dr Sebastian Frejowski, radca prawny.

Adwokat Szymański dodaje, że rozstrzygnięcie TSUE będzie miało znaczenie nie tylko dla konsumentów, ale dla wszystkich osób posiadających wierzytelności wobec zagrożonych upadłością banków.

Sygnatura akt C-118/23