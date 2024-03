Uwaga na truskawki z wirusem i sałatkę z bakterią. Ostrzeżenie GIS

1. Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn

2. REDENBERG Sp. z o.o. ul. Zabrzańska 24 41-700 Ruda Śląska

Jak podaje GIS, truskawki z wirusem były w obrocie w Polsce prawdopodobnie w dniach 11-12 marca 2024 r. Osoby, które je kupiły, nie powinny ich jeść. W przypadku wystąpienia objawów charakterystycznych dla zakażenia WZW typu A należy skontaktować się z lekarzem.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A, nazywane jest także żółtaczką pokarmową lub chorobą brudnych rąk, jest zakażeniem wywołanym przez wirus HAV (Hepatitis A virus). Przenosi się głównie drogą pokarmową, a jego jedynym rezerwuarem są ludzie. Objawy choroby pojawiają się 2 do 7 tygodni po zakażeniu i mogą trwać od 2 tygodni do 6 miesięcy. U dzieci nawet do 90 proc. przebiega bezobjawowo.

Do najczęstszych symptomów WZW A zalicza się ekstremalne zmęczenie, bóle mięśni, stawów, gorączkę, nudności, wymioty, ciemny mocz, jasne stolce oraz żółknięcie skóry i białek oczu.