- To dodatkowo uzasadnia potrzebę udzielenie sądowego zabezpieczenia przez wstrzymanie obowiązku spłaty rat na czas trwania procesu. Dzieje się tak dlatego, że ewentualne raty płatne w CHF przeliczane są po dzisiejszym, wyższym, kursie, po drugie większe obciążenie domowego budżetu jest kolejnym argumentem do wykorzystania w uzasadnieniu wniosku o zabezpieczenie. Szanse na zabezpieczenia w sytuacji spłacenia do banku kwoty większej niż kapitał wypłaconego kredytu są więc wysokie - wskazuje adwokat Szymon Kowalczyk z kancelarii Sobota-Jachira.

- Zależy to jednak ciągle od lokalizacji sądu – w Warszawie większość sędziów uwzględnia takie wnioski, w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku – również. We Wrocławiu natomiast część sędziów udziela zabezpieczeń, a część nadal nie, ale i w tym mieście odnotowujemy pozytywny trend - dodaje mec. Kowalczyk.

Kurs franka nie wpływa na wstrzymanie spłat rat kredyt

Ostrożniej do tej kwestii podchodzi Wojciech Wandzel, adwokat reprezentujący banki: - W mojej ocenie rosnący kurs franka szwajcarskiego nie ma bezpośredniego wpływu na możliwość uzyskania zabezpieczenia. Udzielenie zabezpieczenia nie zależy bowiem od tego, jaki jest kurs waluty, w której kredyt jest denominowany lub do której jest indeksowany. Obecnie zapadają różne orzeczenie w tym przedmiocie, w tym sądy oddalają wnioski o zabezpieczenie czy to w pierwszej instancji, czy też na skutek zażalenia banku.Sytuacja finansowa banków jest natomiast dobra albo bardzo dobra, więc zagrożenie wykonania ewentualnego wyroku korzystnego dla kredytobiorcy jest czysto teoretyczne.

Dodajmy, że aby uzyskać sądowe zabezpieczenie, frankowicz musi taki wniosek skierować do sądu (opłata wynosi 100 zł), a od postanowienia sądu służy zażalenie co wstrzymuje postępowanie na kilka miesięcy, z kolei nawet prawomocne oddalenie wniosku, uzasadnia wniesienie kolejnego podobnego wniosku, jeśli nastąpiła istotna zmiana okoliczności, i tu istotna zmiana kursu franka (waluty) może mieć duże znaczenie.

