„Dzisiaj pojawiły się bardzo niepokojące informacje o kolejnych przygotowaniach do rosyjskiego zmasowanego ataku. Mamy dane wywiadowcze. Zaraz po naszej konferencji prasowej, po naszej rozmowie, wraz z zespołem bardzo szybko wrócę na Ukrainę” – napisał Zełenski na Telegramie.

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Apel Wołodymyra Zełenskiego do Ukraińców

Prezydent wezwał Ukraińców do zachowania ostrożności, zwracania uwagi na sygnały alarmu powietrznego i udawania się do schronów. „Wiemy, że Putin od pewnego czasu przygotowywał ten zmasowany atak na Ukrainę. Tej nocy istnieje właśnie takie zagrożenie” – stwierdził Zełenski.

Dodał, że w środę i w najbliższych dniach obrona przeciwlotnicza i ukraińscy żołnierze będą robić wszystko, co w ich mocy.

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„Wydałem już odpowiednie polecenia – wojsku, ministrowi spraw wewnętrznych, służbom specjalnym i wywiadom. Wszyscy jednak musimy zrozumieć, z kim mamy do czynienia i z jaką przebiegłością Rosja kontynuuje tę wojnę. Trzeba postawić Rosję w sytuacji, w której nie będzie miała żadnej innej alternatywy poza pokojem” – podkreślił prezydent.

„W stolicy działa obrona przeciwlotnicza. Nad miastem krążą obecnie dwa wrogie bezzałogowe statki powietrzne. Proszę pozostać w schronach!” – napisał w komunikatorze Telegram mer Kijowa Witalij Kliczko.

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Szef kijowskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko przekazał z kolei, że na obrzeżach stolicy oddziały obrony przeciwlotniczej prowadzą działania przeciwko celom rosyjskim.

„Istnieje prawdopodobieństwo, że bojowe bezzałogowe statki powietrzne będą nadal przemieszczać się w kierunku stolicy. Istnieje również prawdopodobieństwo przeprowadzenia w najbliższych dniach ataku kombinowanego” – wyjaśnił Tkaczenko.

Drony bojowe próbują zaatakować Kijów

Kanały monitorujące w Telegramie, które informują o lokalizacji rosyjskich dronów, podały, że drony bojowe, w tym odrzutowe, próbują zaatakować Kijów i obwód kijowski.

„Stacje benzynowe w Kijowie i w obwodzie kijowskim będą zamknięte od godz. 23 w dniu 01.07.2026 r. do godz. 7 w dniu 02.07.2026 r. W związku z możliwym intensywnym ostrzałem oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu i klientów” - napisała na Facebooku WOG (West Oil Group), jedna z największych sieci stacji benzynowych w Ukrainie.

Według Sił Powietrznych Ukrainy rosyjskie drony zmierzają z obwodu chersońskiego w kierunku Mikołajowa, z południa na Krzywy Róg, ze wschodu na Połtawę, z północy na Charków, przez obwody sumski i czernihowski w stronę obwodu kijowskiego oraz z obwodu kirowohradzkiego w kierunku Czerkas.