– Oświadczamy amerykańsko-syjonistycznym wrogom, że wasze informacje o naszym potencjale wojskowym i sprzęcie są niekompletne. Nic nie wiecie o naszych ogromnych i strategicznych możliwościach – powiedział Ebrahim Zolfaghari. – Ułatwimy wam zadanie: nie próbujcie nawet liczyć naszych rakiet, dronów i sprzętu strategicznego, bo na pewno się pomylicie i nie dojdziecie do niczego – powiedział.

Ebrahim Zolfaghari: uwięziliście się w bagnie

Odniósł się też do twierdzeń prezydenta USA, wygłoszonych w orędziu, o zniszczeniu kluczowych obiektów. – Nie liczcie na to, że zniszczyliście nasze centra produkcji pocisków strategicznych, dronów dalekiego zasięgu i precyzyjnych uderzeń, zaawansowanych systemów obrony powietrznej, systemów walki elektronicznej i sprzętu specjalnego. Takie założenia tylko pogłębią bagno, w którym się uwięziliście – oświadczył.

– Ośrodki, które uważacie za cel, są nieistotne. Nasza strategiczna produkcja wojskowa odbywa się w lokalizacjach, o których nie macie zielonego pojęcia i do których nigdy nie będziecie w stanie dotrzeć – powiedział.

Podkreślił również kwestię odpowiedzialności za wojnę. – Musicie zapłacić cenę za agresję, którą zainicjowaliście przeciwko naszemu honorowemu, godnemu i muzułmańskiemu narodowi – oświadczył, dodając, że wojna „będzie trwała aż do waszego upokorzenia, hańby, wiecznego żalu i ostatecznej kapitulacji”. – Po ciężkich i niewyobrażalnych ciosach, które już otrzymaliście, spodziewajcie się z naszej strony jeszcze bardziej zdecydowanych, szerszych i bardziej destrukcyjnych działań – zapowiedział.

Orędzie prezydenta USA Donalda Trumpa

W orędziu prezydent USA Donald Trump powiedział, że w ciągu czterech tygodni operacji „Epicka furia” amerykańskie siły zbrojne „osiągnęły zdecydowane i przytłaczające zwycięstwa na polu bitwy”, przekonywał, że siły amerykańskie są „blisko zrealizowania głównych celów strategicznych operacji w Iranie”.

Dodał też, że Stany Zjednoczone „nie potrzebują cieśniny Ormuz”. – Kraje, które ją wykorzystują, muszą się nią zająć. Po zakończeniu konfliktu cieśnina otworzy się naturalnie – oświadczył. Zapowiedział też kolejne „mocne ataki” na Iran, zapowiadając, że ten kraj „powróci do epoki kamienia”. – Jeśli nie dojdzie do porozumienia, uderzymy bardzo mocno w każdą z irańskich elektrowni, prawdopodobnie jednocześnie. Mamy wszystkie karty, oni nie mają żadnych – stwierdził amerykański prezydent.

Wojna USA i Izraela przeciw Iranowi

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne.

Po amerykańsko-izraelskim ataku Iran zablokował cieśninę Ormuz dla statków transportujących ropę i gaz z Zatoki Perskiej do państw Azji i Europy, co doprowadziło do wzrostu cen paliw.