Jakie straty na wojnie poniosła Ukraina? Wołodymyr Zełenski podał liczbę w grudniu

Szacunki Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy dotyczące rosyjskich strat to dane niepotwierdzone, nie sposób ich również zweryfikować, ponieważ strona rosyjska, podobnie jak strona ukraińska, nie podaje regularnie oficjalnych informacji o poniesionych w czasie działań wojennych stratach.

Pod koniec grudnia 2024 roku Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraińcy stracili w walkach 43 tys. żołnierzy, a ok. 370 tys. zostało rannych. Pod koniec października NATO szacowało straty Rosjan na ponad 600 tys. żołnierzy.

Z kolei w czerwcu amerykańskie Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) oceniło, że Ukraina straciła na wojnie ok. 400 tys. zabitych i rannych, a Rosjanie – blisko miliona (to szacunki podobne do szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy), przy czym w walkach zginąć miało 250 tys. żołnierzy.