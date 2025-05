„Obiecuję im rano jedzenie, oczywiście, że kłamię”. Wstrząsające wyznania samotnej matki z oblężonej Gazy

Miniony tydzień był dla nich trudny. W czwartek ani jedna z mieszkanek namiotów, Mervat Hijazi, ani jej dziewięcioro dzieci w ogóle nie jedli. W wyjątkiem jest niemowlę, dla którego znalazła się saszetka pasty orzechowej. - Tak bardzo się wstydzę, że nie mogę wyżywić moich dzieci - powiedziała Hijazi reporterom, którzy odwiedzili Gazę. Mąż kobiety zginął na początku wojny, gdy jechał na rowerze, żeby zdobyć jedzenie z kuchni charytatywnej.

„Przerażające nocne pobudki”

38-letnia matka opowiada o „przerażających" chwilach, gdy budzi się nocą, uświadamia sobie głód i to, że nie ma czym nakarmić dzieci. Kiedy te budzą się z głodu, usypia je, obiecując rano jedzenie. - Oczywiście, że kłamię - wyznaje.

Reporterzy wyliczają dzień po dniu, czym żywili się członkowie rodziny w ciągu tygodnia. W niedzielę, 18 maja, rodzina Hijazi otrzymała około pół kilograma ugotowanej soczewicy z kuchni społecznej, prowadzonej przez organizację charytatywną. To połowa tego, co zwykle przeznacza się tu na pojedynczy posiłek. Kolejnego dnia, w poniedziałek, grupa pomocowa rozdawała w obozie warzywa, ale nie było ich wystarczająco dużo, aby wszyscy mogli je otrzymać. Rodzina Hijazi nie dostała nic. Za to 14-letnia córka Menna w kuchni społecznej zdobyła niewielką ilość gotowanych ziemniaków. Wszyscy byli głodni, więc napili się wody – czytamy.

We wtorek udało się zdobyć ok. pół kilograma ugotowanego makaronu z kuchni. Jedna z córek dostała też trochę falafela od mieszkającego w pobliżu wujka.