W oświadczeniu pojawia się ostrzeżenie, że jeśli Izrael nie wstrzyma ofensywy i nie zniesie ograniczeń dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, Wielka Brytania, Francja i Kanada podejmą „działania w odpowiedzi”. Oświadczenie nie precyzuje, o jakie działania chodzi – pojawia się jednak określenie „sankcje”.

Beniamin Netanjahu o Palestyńczykach: Oni nie chcą palestyńskiego państwa

- Jesteście po złej stronie ludzkości i jesteście po złej stronie historii – oświadczył w odpowiedzi Netanjahu. Jak dodał Francja, Wielka Brytania i Kanada wspierają „masowych morderców, gwałcicieli, zabójców dzieci i porywaczy”. To nawiązanie do ataku Hamasu na Izrael z 7 października, w którym zginęło ok. 1 200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy.



Netanjahu w piątek mówił, że palestyńskie państwo zagrażałoby Izraelowi. Zabójstwo w Waszyngtonie dwóch pracowników izraelskiej ambasady przez 30-letniego mieszkańca Chicago, który po zabójstwie miał krzyczeć „wolna, wolna Palestyna”, izraelski premier wskazał jako potwierdzenie swoich słów. Jak mówił dokładnie takie same okrzyki wznoszono w czasie ataku Hamasu na Izrael z 7 października. - Oni nie chcą palestyńskiego państwa. Oni chcę zniszczyć państwo żydowskie - stwierdził.

- Nigdy nie zrozumiem, jak ta prosta prawda umyka przywódcom Francji, Wielkiej Brytanii, Kanady i innym – kontynuował Netanjahu. Jego zdaniem próby uznania przez państwa Zachodu niepodległej Palestyny będą „najwyższą nagrodą dla morderców”.