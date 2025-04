Ukraina, Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania i Niemcy przeprowadziły w czwartek w Paryżu pierwsze wspólne rozmowy od czasu objęcia władzy przez prezydenta USA Donalda Trumpa, dzieląc się swoimi poglądami na temat sposobów zakończenia trwającej ponad trzy lata wojny na Ukrainie.

Reklama

Wysocy rangą urzędnicy, w tym sekretarz stanu USA Marco Rubio, spotkają się ponownie w Londynie w środę.

Negocjacje Ukraina – Rosja. Europa przedstawiła USA swoje warunki

– Jedynym celem, który nas interesuje, jest obrona francuskich interesów i europejskiego bezpieczeństwa. To jest powód, dla którego – gdy Stany Zjednoczone decydują się zająć pozycję mediatora – uświadamiamy im, jakie są nasze „czerwone linie” – powiedział szef MSZ Francji Jean-Noël Barrot we wtorek, odnosząc się do kwestii, w których europejscy przywódcy nie ustąpią. Francuski minister nie sprecyzował, co w opinii Europy nie powinno podlegać negocjacjom.