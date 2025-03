Kreml bada również sposoby ułatwienia powrotu Rosjan, którzy wyjechali w czasie wojny, ale „nie brali udziału w nielegalnych działaniach” - donosi Verstka. Urzędnicy uważają, że ich powrót przyczyniłby się do „powojennego odrodzenia” kraju.

Kreml liczy na „odbudowę zaufania publicznego”

Opracowywany przez Kreml dokument - donosi rosyjski portal - opisuje te środki jako mające na celu „złagodzenie polityki wewnętrznej, przywrócenie zaufania publicznego i stworzenie warunków stabilnego rozwoju w okresie powojennym”.

Verstka zauważa, że ​​„nie wydaje się, aby istniało jednolite podejście” do tej kwestii na Kremlu. Niektóre źródła w administracji nie były w stanie potwierdzić, że rząd faktycznie zamierza realizować jakiekolwiek plany normalizacji. Kilka innych źródeł w rozmowach z Verstką stwierdziło, że „administracja zawsze coś opracowuje, ale 90 procent tych planów ląduje w niszczarce”.

Jednak nie wszystkie źródła Verstki zgodziły się, że te propozycje są poważne; niektóre wyraziły wątpliwości, czy Kreml rzeczywiście chce „normalizacji” lub czy Rosja kiedykolwiek powróci do swojej przedwojennej rzeczywistości. - Jak dotąd nie rozważa się niczego poza militarno-patriotycznym programem – powiedział rozmówca serwisu.

Zauważył też, że „nie można włożyć pasty do zębów z powrotem do tubki”. Dodał, że osoby omawiające takie plany „nie mają pojęcia, co się właściwie wydarzyło”. - Wszystko jest teraz tak fundamentalnie inne, że nie będzie żadnego „okresu powojennego” – stwierdził urzędnik.