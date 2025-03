Starmer: Przyspieszymy pomoc wojskową dla Ukrainy, zaostrzymy sankcje wobec Rosji

Starmer powiedział, że „koalicja chętnych” będzie przygotowana na zawarcie porozumienia pokojowego w Ukrainie, a uczestnicy spotkania zgodzili się na wspólne wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, aby kraj ten w przyszłości mógł obronić się przed potencjalną agresją Rosji.

Jak poinformował Starmer podczas wideokonferencji uczestniczące w niej państwa uzgodniły spotkanie planistów wojskowych z krajów sojuszniczych, aby opracować praktyczne plany dotyczące tego, jak dalej wspierać bezpieczeństwo Ukrainy.

„Nie możemy siedzieć z założonymi rękami”

Jeszcze przed spotkaniem Starmer napominał, że kraje europejskie „muszą iść naprzód” i przygotować się „na trwały i bezpieczny” pokój. - Jeśli Putin poważnie myśli o pokoju, to osiągnięcie go jest bardzo proste, musi zaprzestać swoich barbarzyńskich ataków na Ukrainę i zgodzić się na zawieszenie broni – powiedział Starmer. - Moim zdaniem prędzej czy później będzie musiał usiąść do stołu i rozpocząć poważną dyskusję, ale, i to jest dla nas wielkie „ale” (...), nie możemy siedzieć z założonymi rękami i po prostu czekać, aż to się stanie – przekonywał.

W spotkaniu wzięli udział przywódcy i przedstawiciele 25 państw, a także reprezentanci UE i NATO. Z Polski w konferencji uczestniczył minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.