Jako inne warunki Kremla wymieniano żądanie przerwania dostaw zachodniej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Możliwe, że Kreml będzie się domagał, by je wykonano w zamian za swoją zgodę na samo rozpoczęcie rozmów.

FSB, rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i sam Kreml gwałtownie sprzeciwiają się również wysłaniu do Ukrainy zagranicznych wojsk jako sił pokojowych. Politycy nie chcą „armii natowskich” (za takie uznając wszelkie oddziały europejskie), FSB sprzeciwia się nawet pozaeuropejskim, gdyż i tak „wpływ Zachodu (na nie) będzie silny”.

Tymczasem Europa zbiera się powoli do posłania mimo wszystko swych żołnierzy nad Dniepr, z tym że nie stacjonowaliby oni na samej linii frontu, lecz w głębi kraju, ochraniając ukraińskie miasta. Przedstawicielka rosyjskiego MSZ już nazwała to „prowokacją”. – Może dojść do tego, że po ogłoszeniu zawieszenia broni w Ukrainie może desantować się europejski kontyngent. Postawi Moskwę przed faktem dokonanym, powołując się na to, że Ukraina jest suwerennym państwem i zaprasza do siebie, kogo chce – sądzi jeden z moskiewskich publicystów.

Z tego powodu namawia on Kreml do rozpoczęcia bezpośrednich rozmów z Europą. Ale otoczenie Putina uważa, że Europejczycy są obecnie wrodzy Rosji i zamiast rozmów obrzucają ich propagandowymi wyzwiskami.