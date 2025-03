Czytaj więcej Konflikty zbrojne Waszyngton oślepia ukraińską armię Na osobiste polecenie Donalda Trumpa USA odcięły Ukrainę od swoich danych wywiadowczych, w tym satelitarnych. Ale Ukraińcy się zabezpieczyli.

Zełenski o zawieszeniu działań wojennych w przestrzeni powietrznej i na morzu

Jak wskazał Zełenski, „pierwsze kroki w kierunku prawdziwego pokoju muszą obejmować zmuszenie jedynego źródła tej wojny – Rosji – do zaprzestania takich ataków na życie”. "I jest to coś, co można skutecznie monitorować” – zaznaczył.

„Cisza w powietrzu – zakaz użycia rakiet, dronów dalekiego zasięgu i bomb lotniczych. I cisza na morzu – realna gwarancja normalnej żeglugi” – zaznaczył. „Ukraina jest gotowa podążać drogą do pokoju i od pierwszej sekundy tej wojny dąży do pokoju. Zadaniem jest zmuszenie Rosji do zakończenia wojny” – podkreślił.