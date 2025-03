Kongres „może nie być w stanie nic zrobić”. Nie wszyscy Republikanie po stronie Trumpa

Jeszcze przed ogłoszeniem wstrzymania wsparcia dla Ukrainy o „dobrych rezultatach rozmowy” z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Andrijem Jermakiem mówił inny zwolennik wsparcia Ukrainy, Republikanin Brian Fitzpatrick. Ogłosił, że Ukraina wkrótce podpisze umowę o minerałach, a to „w efekcie naturalnie przełoży się na wsparcie w zakresie bezpieczeństwa”.

Z kolei senator Markwayne Mullin, sojusznik Trumpa, mówił, że jego zdaniem zobowiązania USA wobec Ukrainy sięgają „tylko do pewnego stopnia”, dodając, że „amerykańscy podatnicy są zmęczeni finansowaniem tej wojny i nie widać jej końca”. - Nie wierzę, że ktokolwiek z nas, siedzących tutaj, wierzy, że Ukraina może wygrać tę wojnę, a prezydent mówi: 'Zakończmy ją'” – kontynuował Republikanin z Oklahomy, dodając, że jeśli Zełenski chce, aby Stany Zjednoczone kontynuowały negocjacje pokojowe, „to zrobimy to”. Stwierdził jednak, że jeśli Zełenski „nie chce negocjować pokoju, to nie jest naszym zadaniem zmuszanie podatników do dalszego finansowania niekończącej się wojny”.

Wstrzymanie pomocy USA dla Ukrainy „nielegalne”. Wezwania Demokratów

Wiceprzewodniczący komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów Gregory Meeks z partii demokratycznej wezwał administrację Donalda Trumpa do zniesienia „nielegalnego” zamrożenia wsparcia dla Ukrainy, a Republikanów stojących po stronie Ukrainy – by „zażądali, aby prezydent Trump natychmiast zniósł to katastrofalne i bezprawne zamrożenie przyznanej przez Kongres pomocy dla Ukrainy”.