Seria ciosów Ukrainy na wojnie z Rosją. Czy operacja w obwodzie kurskim wciąż ma sens?

W sierpniu ubiegłego roku Ukraińcy zdobyli ok. 1000 kilometrów kwadratowych obwodu kurskiego w rejonie Sudży. W trakcie zajadłych, prawie półrocznych walk stracili już połowę z niego. Ale Kreml musiał zaangażować tutaj kilkanaście tysięcy północnokoreańskich żołnierzy, by wesprzeć swoją armię. Armia Kima wycofała się z pierwszej linii walk w połowie stycznia, po utracie ponad jednej czwartej swych żołnierzy. Ale prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że już tam wrócili, prawdopodobnie na skutek ukraińskiego kontrataku. Nie objął on co prawda północnego sektora frontu, za który są odpowiedzialni Koreańczycy, ale musieli chyba wzmocnić chwiejącą się rosyjską obronę.

W Kijowie i na Zachodzie coraz częściej jednak wątpią w konieczność prowadzenia uporczywych walk na terenie Rosji, które niewiele dają zdobyczy. Przy tym obie strony mówią o bardzo dużych stratach – przeciwnika.

– Ukraińcy nie zdołali dojść do dużych (rosyjskich) fabryk, nie zdobyli Kurska. Nie zdołali odciągnąć wystarczających rosyjskich sił (z frontu w Donbasie – red.). Ale zrobili tyle, ile mogli, tymi siłami, które mieli. W każdym razie to potencjalny środek nacisku w czasie rozmów pokojowych. Tak, to była udana operacja – przeciął te rozważania były dowódca sił NATO w Europie, amerykański generał Wesley Clark.

Prawie jednocześnie z uderzeniem w obwodzie kurskim ukraińskie oddziały przeprowadziły serię lokalnych kontrataków na południowy zachód od Pokrowska, najważniejszego obecnie miejsca walk na froncie. Udało im się odbić co najmniej dwie miejscowości, utrudniając Rosjanom okrążanie miasta od zachodu.

Wojna Rosji z Ukrainą. Rosjanie zdobywają kolejne metry kwadratowe

Nacisk rosyjski koncentruje się obecnie wokół Pokrowska (zachodni kraniec obwodu donieckiego). Jednak atakujący zbliżają się do miasta bardzo powoli, mniej więcej kilometr na dwa miesiące (obecnie są 6 kilometrów od jego granic). Próbują za to je obejść i zmusić obrońców do wycofania się z na pewno dobrze ufortyfikowanej miejscowości. Ukraiński atak na rosyjskie skrzydła znacznie im to utrudnia. – Ukraina jest bardzo efektywna w elastycznej obronie – sądzi gen. Clark.