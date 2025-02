Plan Trumpa i podstępna gra Putina. Złe wieści dla Zełenskiego

– To oczywiste, że na przeprowadzenie wyborów w Ukrainie nalega Rosja. Gdy do Kijowa przyjadą Marco Rubio (sekretarz stanu USA – red.) oraz Keith Kellog, to wyjaśnimy im, co się tak naprawdę dzieje. Bo zza oceanu, z takiej odległości, nie do końca rozumieją sytuację tu, na miejscu – mówi „Rzeczpospolitej” Ohryzko.

– Najpierw Ukraina ma otrzymać gwarancje bezpieczeństwa, następnie może dojść do zawieszenia broni, a już później do zniesienia stanu wojennego i, po sześciu miesiącach, przeprowadzenia wyborów. Potrzebujemy prawdziwych gwarancji, a nie papierków, które nie mają żadnego wpływu na Putina. Chcemy też realnego zawieszenia broni, do którego jest jeszcze bardzo daleko – dodaje były szef ukraińskiego MSZ.

Ukraińscy eksperci nie mają wątpliwości, że przeprowadzenie wyborów w czasie wojny byłoby na rękę jedynie Kremlowi. – To podzieli Ukraińców na różne obozy polityczne i osłabi naszą zdolność do odpierania rosyjskiej agresji. Istnieje też ryzyko politycznej destabilizacji – komentował w lokalnych mediach czołowy kijowski politolog Wołodymyr Fesenko.

O tym, że wybory prezydenckie i parlamentarne nie mogą się odbywać w czasie wojny, mówią w Kijowie nawet najgłośniejsi przeciwnicy prezydenta Ukrainy. – Nawet gdyby głosowanie zorganizować w schronach, których nie wystarczy, i tak nie ma technicznej możliwości prowadzenia kampanii wyborczej w obecnych warunkach. A co z milionami ludzi, którzy wyjechali za granicę? – mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Honczarenko, deputowany Rady Najwyższej z opozycyjnej Europejskiej Solidarności.