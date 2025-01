Czytaj więcej Konflikty zbrojne Izrael chce rekrutować żołnierzy spośród religijnych ortodoksów To przełom w historii Izraela. Wezwania do wojska otrzymają wkrótce młodzi Żydzi, którzy z wojną nie mieli do tej pory nic wspólnego.

Wielu z nich nie uznaje nawet istnienia Izraela w obecnej postaci i wyczekuje na przybycie mesjasza i utworzenie prawdziwego państwa żydowskiego. Muszą więc mieć czas na studiowanie Talmudu w dotowanych przez państwo specjalnych szkołach religijnych, jesziwach, a każda inna działalność, jak np. praca zarobkowa, nie wchodzi w grę.

Jednak 1,3 tys. ortodoksów służy w armii z własnego wyboru. Siły zbrojne są zdania, że już obecnie mogłyby stworzyć warunki dla służby co najmniej 3 tys. haredim. Oprócz ortodoksów obowiązek służby wojskowej nie obejmuje także ok. 2 mln arabskich obywateli Izraela. Pozostali muszą służyć w armii, mężczyźni z reguły 32 miesiące, kobiety 24 miesiące plus służba w rezerwie.

Historia izraelskiej debaty nad służbą wojskową ortodoksyjnych Żydów

Ortodoksów to nie obowiązuje od powstania Izraela, ale wtedy była ich w zasadzie garstka, a obecnie stanowią 14 proc. ludności. Żyją w zasadzie na koszt państwa, płacąc wielokrotnie niższe podatki. Przy tym współczynnik urodzeń wśród kobiet haredim wynosi przeciętnie 6,5 i jest dwa i pół razy wyższy od średniej krajowej.

Ponad dwie dekady temu Sąd Najwyższy nałożył na rząd obowiązek ustawowego uregulowania sprawy służby wojskowej haredim. W 2014 roku powstała już nawet ustawa przewidująca powołanie do armii 60 proc. haredim. Jednak w rok później do rządu weszły partie religijne, co sprawiło, że projekt ten zarzucono. Obecnie o zwolnieniu haredim z wojska decyduje minister obrony.