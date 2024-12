– Piechoty z tak profesjonalnym przygotowaniem Rosja już dawno nie miała. Rosyjskich kadrowych piechurów, którzy by tak biegali do ataku, wytłukliśmy w 2022 roku i trochę w 2023 roku. A nadchodzące uzupełnienia nie mają już takiej jakości – mówi mimo to ukraiński ekspert Juryj Butusow.

Eksperci sądzą, że nie zważając na straty i początkową porażkę, wkrótce nastąpią kolejne ataki. Wysłani do Rosji Koreańczycy są bowiem bardzo odporni psychicznie. To żołnierze elitarnego 11. Korpusu (zwanego Korpusem Szturmowym), który Pjongajng szkolił do dywersyjnych rajdów na zaplecze południowokoreańskie.