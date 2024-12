- Tak naprawdę nie chodzi o wiek, oni potrzebują dobrych warunków i motywacji - powiedział cytowany przez "Guardiana" żołnierz ze 114. brygady. Dodał, że osiemnastolatkowie to nadal dzieci. - Być może można by obniżyć ten wiek do 23 lat, jeśli byłoby to konieczne, ale w Kijowie jest nadal wystarczająco dużo ludzi, których można by zmobilizować. Tyle że oni nie chcą jechać – dodał.

Sztab Generalny zaprzecza doniesieniom „Guardiana”

We wpisie na Facebooku Sztab Generalny twierdzi, że informacje brytyjskiego dziennika, jakoby personel obrony powietrznej był przenoszony do jednostek piechoty są „nieprawdziwe” i „niewiarygodne”.

SG przyznaje, że że chociaż niektórzy żołnierze z frontowych tyłów zostali przeniesieni na stanowiska bojowe, nie obejmuje to specjalistów obrony powietrznej „realizujących zadanie ochrony nieba Ukrainy”.

„Przeniesienia obejmują personel wojskowy Sił Bezpieczeństwa Ukrainy, niektóre tylne mobilne grupy ogniowe, a także personel niezaangażowany w konserwację i obsługę zaawansowanego technologicznie uzbrojenia i sprzętu wojskowego”, napisano w oświadczeniu.

„Sytuacja na linii walki jest trudna, a teraz najważniejsze to utrzymać front. W sprawie wykonania tego podstawowego zadania i celowych decyzji dotyczących przekazania niektórych żołnierzy z jednostek na tyłach frontu do jednostek bojowych” - czytamy w komunikacie SG.

Sztab Generalny stwierdził również, że operacje obrony powietrznej „pozostają skuteczne”